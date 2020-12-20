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رياضة

ريال مدريد في ضيافة إيبار بـ الدوري الإسباني

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 06:31 ص
إيبار × ريال مدريد
إيبار × ريال مدريد
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إسراء أشرف
يحل فريق ريال مدريد ضيفًا على نظيره إيبار، اليوم، الأحد، في تمام العاشرة مساءً، على ملعب البلدي إبوروا، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 26 نقطة من 13 مباراة، بينما يتواجد إيبار في المركز الـ13 برصيد 15 نقطة.

ويسعى ريال مدريد لتحقيق الثلاث نقاط، ليتقاسم صدارة الليجا مع جاره اللدود أتلتيكو الذي يحتل المركز الأول برصيد 29 نقطة.

وشهدت قائمة ريال مدريد عودة الثلاثي مارتن أوديجارد ولوكا يوفيتش وماريانو دياز، بينما قام زين الدين زيدان باستبعاد الثنائي إيسكو ألاركون وفينيسيوس جونيور، إضافة إلى إيدين هازارد. 

وجاءت قائمة ريال مدريد:

حراسة المرمى: كورتوا، لونين، ألتوب

خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، راموس، فاران، ناتشو، مارسيلو، ميندي، أودريوزولا

خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، أوديجارد

خط الهجوم: بنزيما، أسينسيو، فاسكيز، يوفيتش، ماريانو، رودريجو.

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