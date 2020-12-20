الشرطة السودانية تفض اعتصام أم درمان.. وبتر يد متظاهر.. فيديو

فضت قوات الأمن السوانية، اعتصام لعدد من المتظاهرين أمام مبنى البرلمان في أم درمان، في الذكرى الثانية لاندلاع الثورة ضد نظام الرئيس المعزول عمر البشير.





وأظهرت مقاطع فيديو لحظات تفريق جموع المتظاهرين في أم درمان وارتفاع أصوات إطلاق الأعيرة النارية في الهواء من قبل الشرطة السودانية.





وتداولت وسائل الإعلام السودانية نبأ "بتر يد" أحد المتظاهرين خلال عملية فض الاعتصام.





وأوضحت وسائل الإعلام السودانية أن قنبلة صوتية انفجرت في يده وتسببت في بعد ذلك في بترها.





وتداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو يظهر المتظاهرين وهم يحملون المتظاهر المصاب ويده وقد بدا عليه آثار الانفجار في مشهد "مروع".





وشهد أمس السبت خروج آلاف المتظاهرين في عدة مدن سودانية في الذكرى ثانية لأحداث ديسمبر التي أسفرت عن عزل نظام البشير.





وقالت صحيفة "السوداني" إن المظاهرات خرجت احتجاجا على عدم حصول تغيير في الحياة اليومية، وأن المتظاهرين انقسموا بين مطالبين باسقاط السلطة الانتقالية، وتصحيح مسار الثورة.



