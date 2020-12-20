الزمهلاوية.. عائلة تعيش في عالم ممزوج باللونين الأحمر والأبيض فقط| صور





فدائمًا ما ترتدي العائلة ملابس حمراء وبيضاء، ويعيشون في منزل مزين بتصميمات داخلية من اللونين، بل إن سيارتهم الخاصة مزيج بين الأحمر والأبيض.





بدأ هوس الألوان بوالدهم «سيفينراج» البالغ من العمر الآن 58 عامًا، ينحدر من عائلة هندية تؤمن بارتداء ملابس بيضاء عادية.





ففي سن 18 عامًا، قرر سيفينراج إضافة ربطة عنق حمراء إلى ملابسه المعتادة، وأعجبه الأمر، منذ وقتها اشترى سيارة حمراء في أبيض، ثم حذاء أحمر، ثم نظارة شمسية بإطار أحمر، حتى بدأ مزيج الأحمر والأبيض بالتسرب إلى كل شئ في حياته.





والآن، تعيش عائلته في منزل به طاولات حمراء وبيضاء، كراسي بذراعين، أجهزة منزلية، أواني فخارية، وحتى مقعد مرحاض كلها باللونين الأحمر والأبيض فقط.





يقول سيفينراج الذي حطم الرقم القياسي بأسلوب حياة فريد وشخصية براقة: "أردت دائمًا أن أكون فريدًا، واكتشفت أن العيش بهذه الألوان يجعلني شخصًا فريدًا في العالم".





يؤكد: "لدي أكثر من 30 ربطة عنق، 15 معطفًا، 30 قميصًا و 25 سروالًا كلها من اللونين الأحمر والأبيض.. حتى أنني أرتدي قميصًا جديدًا كل يوم لكن الناس يعتقدون أنني أرتدي نفس الملابس".





سيفين راج هو رجل أعمال هندي يعيش في بريطانيا، أطلق عليه والده الفنان اسم معناه الرقم 7 لكونه الطفل السابع، كما أنه أصبح لديه أيضًا هوس بالرقم سبعة.





تحمل لوحة أرقام سيارته الرقم سبعة، وقد طرز رمز التاج والرقم سبعة على جميع بدلاته وقمصانه، وستراته بها سبعة أزرار وسبعة جيوب.





حتى أنه تم خياطة الرقم سبعة في مسند الرأس الخاص بسيارته، كنا أن الرقم مخطوط بفخر على طية صدر سترته الحمراء والبيضاء.





ويتحدث سيفين راج 7 لغات، بما في ذلك الكانادا، الإنجليزية، الهندية، التيلجو، التاميلية، الماراثية ولغته الأم المالايالامية.





قبلت زوجته بوشبا نظام الألوان الخاص به عندما تزوجت منه قبل 25 عامًا، والآن يرتدي طفلاهما بهاراتراج ومانيشا أيضًا ملابس حمراء وبيضاء للالتزام بالموضوع.





يقول سيفينراج: "في البداية، سخر مني الناس واعتقدوا أنني أحمق، لكنني أقسمت أنني سأرتدي ملابس حمراء وبيضاء حتى وفاتي".





"واليوم، يتحدث عني العالم كله، وأنا فخور بذلك.. الآن أينما ذهبنا، يتعرف علينا الناس.. إنهم يعرفوننا عائلة الأحمر والأبيض.. وأستمتع بهذا الاهتمام".





ويضيف: "يتبعني الناس ويطلبون التقاط صور سيلفي عند إشارات المرور.. كما يرسل بعض الناس هدايا حمراء وبيضاء إلى منزلي.. في السابق لم أكن معروفًا إلا في المدينة ولكن الآن، الجميع يعرفني أنا وعائلتي في البلد وحتى في الخارج.. أشعر وكأنني من المشاهير".





تم تكريم الأب مؤخرًا من قبل الكتاب العالمي للأرقام القياسية لـ "أسلوب حياته الفريد وشخصيته البراقة".

على طريقة فيلم "الزمهلاوية"، يعيش رجل وأسرته في عالم مزيج بين "الأحمر والأبيض"، فحبهم للونين وصل بهما إلى حياة جنونية غريبة لا تتضمن أي لون آخر.