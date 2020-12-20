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أخبار العالم

من قدامى العسكريين.. وفاة عضو مجلس الشيوخ الأمريكي جيري رالف بـ كورونا

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 06:26 ص
مجلس الشيوخ الأمريكي
مجلس الشيوخ الأمريكي
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أ ش أ
توفي عضو مجلس الشيوخ الأمريكي الجمهوري جيري رالف متأثرا بإصابته بفيروس كورونا " كوفيد ـ 19" عن 76 سنة.

وذكرت بيجي زوجة رالف، اليوم، أن زوجها جيري، أجرى فحوصا كشفت عن إصابته بالفيروس يوم 13 نوفمبر الماضي بعد أن تبين تعرضه للفيروس بولاية مينيسوتا وأنه أدخل إلى غرفة طوارئ بالمستشفى خلال عطلة الأسبوع الماضي بعد ظهور الأعراض عليه.

وكان جيري رالف قد انتخب في عام 2016 عضوا بمجلس الشيوخ لمدة أربع سنوات عن ولاية مينيسوتا بعد أن فاز بفارق ضئيل على منافسه الديمقراطي دان وولجاموت بلغ نحو 100 صوت في إعادة الفرز، لكنه خسر في انتخابات التجديد على مقعده بالولاية خلال الانتخابات الأخيرة ، وهو يعد من قدامى العسكريين وخدم خلال حرب فيتنام.
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