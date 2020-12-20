من قدامى العسكريين.. وفاة عضو مجلس الشيوخ الأمريكي جيري رالف بـ كورونا

توفي عضو مجلس الشيوخ الأمريكي الجمهوري جيري رالف متأثرا بإصابته بفيروس كورونا " كوفيد ـ 19" عن 76 سنة.





وذكرت بيجي زوجة رالف، اليوم، أن زوجها جيري، أجرى فحوصا كشفت عن إصابته بالفيروس يوم 13 نوفمبر الماضي بعد أن تبين تعرضه للفيروس بولاية مينيسوتا وأنه أدخل إلى غرفة طوارئ بالمستشفى خلال عطلة الأسبوع الماضي بعد ظهور الأعراض عليه.



