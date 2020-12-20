وكيل إعلام الأزهر يعرض تجربة التعلم الإلكتروني في ظل أزمة كورونا بجامعة فاروس

شارك نخبة من عمداء وأساتذة الإعلام بمصر في مائدة مستديرة بكلية الإعلام جامعة فاروس بالاسكندرية بدعوة من الدكتورة عزة عثمان عميدة الكلية عن واقع ومستقبل التدريب الإعلامي الالكتروني أثناء جائحة كورونا.





وشارك في المائدة المستديرة من العمداء وكبار أساتذة الإعلام كل من الدكتور منى الحديدي والدكتور سامي عبد العزيز والدكتورة هبة السمري والدكتورة هويدا مصطفى العميد الحالي لكلية الإعلام جامعة القاهرة والدكتور محمد سعد عميد معهد الإعلام بأكاديمية الشروق والدكتور رضا عبد الواجد أمين وكيل كلية الإعلام بجامعة الأزهر والدكتورة داليا عبد الله رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان بجامعة القاهرة والدكتور محمود بكر من مؤسسة الأهرام.





وأكد المشاركون في المائدة المستديرة على ضرورة التأهيل التقني لأطراف عملية التعليم والتدريب الإعلامي وضرورة التأكيد على أن التكنولوجيا ليست هي الغاية في حد ذاتها وأن المحتوى التعليمي الجيد واستخدام استراتيجيات تعليمية فعالة هي الأساس في نجاح منصات التعليم الرقمية التي يتم استخدامها كوسيلة لزيادة فعالية العملية التعليمية.





واستعرض المشاركون من مؤسسات أكاديمية مختلفة تجارب مؤسساتهم في التعامل مع الأزمة من خلال وحدات التعلم الالكتروني التي تم إنشاؤها وخاصة في كلية الإعلام جامعة القاهرة وكلية الإعلام جامعة الأزهر والتعرف على أساليب المتابعة ومناسبة المنصات الرقمية لتوفير بيئة تعليمية تكاملية تشمل انتاج المحتوى التعليمي والتقييم وإتاحة مصادر التعلم المختلفة وربطها بهذه المنصات.