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رياضة

يانكون: ثلاثي حراس الأهلي مؤهل للمنتخب وعلي لطفي ينقصه شيء واحد

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 07:20 ص
ثلاثي حراس الاهلي
ثلاثي حراس الاهلي
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محمد رشاد
أشاد ميشيل يانكون مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بالقدرات الفنية لعلي لطفي حارس مرمى الفريق، وقدرته على منافسة محمد الشناوي.

وقال يانكون في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "الأهلي": "علي لطفي يمتلك خبرات ولعب مع المنتخب، ليس سهل أن يأتي مكان حارس كبير مثل الشناوي، ولا بد أن يحل محله في لحظات صعبة".

وأضاف: "لدي ثقة كبيرة في علي لطفي، لأنه بفضل مستوى الشناوي المرتفع يرفع مستوى الاحتياطي له، ويتدربوا معه ونعطي فرصة للطفي ومصطفى شوبير حال عدم تواجد الشناوي ويثبتا نفسهما".

وتابع: "علي لطفي في الوقت الحالي مستواه يتقدم بشكل كبير وينقصه شيء وحيد عندما تأتي له الفرصة أن يتمسك بها، ويعلم أن الشناوي مستواه مرتفع جدًا لكنه هو خلفه ومنتظر الفرصة، لأن يوم ما نحتاجه هو ومصطفى شوبير يجب أن يثبتوا ذلك في الملعب ولدي ثقة في ذلك".

وأضاف: "صعب أن نقارن بين الثلاث حراس المرمى المتواجدين في الأهلي الشناوي ولطفي وشوبير كل حارس له أسلوب لعبه، والثلاثي مستواهم يؤهلهم للعب في المنتخب الوطني".

وأردف: "عندما شاهدت علي لطفي في مباراة كأس مصر شعرت أنه يلعب منذ فترة كبيرة وليس احتياطيا وشعرت أنه الأساسي منذ بداية الموسم، كنت قريبا جدًا وكنت سعيدا جدًا بمستواه".

واختتم: "علي لطفي يساعد الشناوي في التدريبات ويكون مستواه عالي، لأنه يعطي أفضل كل ما لديه في التدريبات".
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