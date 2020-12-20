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فن

رانيا محمود ياسين: عدم تكريم اسم والدي في مهرجان القاهرة أزعج النقاد

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 01:30 م
صدى البلد
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محمد نحلة - شروق حمدى عدسة - نور المصرى
قالت الفنانة رانيا محمود ياسين إن عدم تكريم اسم والدها الراحل ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى أمر لم يزعجها وإنما أزعج النقاد.


وأضافت رانيا محمود ياسين، لـ "صدى البلد": "أي احتفالية تجاهلت تكريم اسم محمود ياسين تخسر الكثير".


وأعربت الفنانة رانيا محمود ياسين، عن رفضها لفكرة تجسيد رحلة والدها في عمل فني، لافتة إلى أنه لا يوجد من يشبهه، وأن الأمر لا يتوقف على الشكل فقط،قائلة: "مين عنده كاريزما محمود ياسين ونبرة صوته".


وتوفي الفنان محمود ياسين بعد رحلة عطاء ممتدة قدّم خلالها عشرات الأدوار الخالدة، سواء في السينما أو التليفزيون والمسرح.


وشارك محمود ياسين فى عدد كبير من الأعمال التاريخية والدينية لتمكنه من اللغة العربية، ولتميزه بصوت رخيم وأداء راقٍ تولى التعليق والرواية في المناسبات الوطنية والرسمية.


محمود ياسين تزوج من الفنانة شهيرة، وأنجبا الممثل عمرو محمود ياسين والممثلة رانيا محمود ياسين والتي تزوجت الممثل محمد رياض.


فى رصيد محمود ياسين أكثر من 150 فيلمًا حصد خلالها لقب "فتى الشاشة الأول"، حيث كان من بين أبرز نجوم جيله وسامةً.


وعمل محمود ياسين مع عدد كبير من نجوم الفن، وتتلمذ على يديه عشرات الفنانين، وهو من بين أكثر الفنانين الذين لاحقتهم شائعات الموت خلال السنوات الماضية.


يُذكر أن رانيا محمود ياسين شاركت في السباق الرمضاني المنقضي في مسلسل "فالنتينو" أمام الزعيم عادل إمام والذي عرض في السباق الرمضاني 2020.


مسلسل "فلانتينو" بطولة الفنان عادل إمام، داليا البحيرى، دلال عبد العزيز، عمرو وهبة، رانيا محمود ياسين، هدى المفتى، سليمان عيد، حمدى الميرغنى، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامى إمام.


تدور أحداث مسلسل "فلانتينو" حول شخصية صاحب مدارس دولية يدعى نور عبد المجيد "فلانتينو"، ويواجه طوال الأحداث مشاكل وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التى يمتلكها، بالإضافة لدخوله في قصص عاطفية عديدة، وتتواصل الأحداث في إطار تشويقي اجتماعي.


وكان آخر أعمالها السينمائية فيلم قهوة بورصة مصر"من بطولة الفنانين حسن حسني، لطفي لبيب، مصطفى قمر، صلاح عبدالله، مدحت تيخا، محمد لطفى ، هاجر الشرنوبي، محمد جمعه، كلوديا حنا، علاء مرسي، ساندي، رانيا محمود ياسين ‘ إيناس النجار، نجوي فؤاد ، عبدالله مشرف ، علي حميده، حسن عبدالفتاح ، شريف باهر ، مروة عبدالمنعم، ريكو ، المطربة هند طاهر، صبري عبدالمنعم ، حنان سليمان ، أحمد صيام ، علي حمدي، جمال حجازي. 
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