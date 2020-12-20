المخرج محمد دسوقي: مهما تكلمنا عن محمود ياسين مش هيكفي.. فيديو





جاء ذلك بحضور كل من، الدكتور أشرف زكي، رئيس أكاديمية الفنون، المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، والمخرج إسماعيل مختار، رئيس البيت الفنى للمسرح، والفنان الكبير حسين فهمي، والقديرة سميحة أيوب، والقديرة سميرة عبد العزيز، وعدد من قيادات وزارة الثقافة، والإعلاميين، ومحبي الفنان الراحل.











وقالت إيناس عبد الدايم، إن محمود ياسين سيظل علامة فارقة في تاريخ الفن والإبداع، وأضافت أن تكريم اسمه يأتي احترامًا وتقديرًا لقيمته الفنية التي ستبقى خالدة في أذهان وقلوب محبيه.









وأضافت أنه ترك روائع فنية متميزة مكنته من أن يكون أحد رموز ساحة الإبداع مصريًا وعربيًا، مشيرة إلى أنه يُعد نجما ذهبيا عبر بصدق عن الشخصية المصرية وقضايا المجتمع فى كل أعماله التى مثلت ايقونات بارزة فى تاريخ الأداء التمثيلي.









وأهدت وزيرة الثقافة، أسرته، درعا تذكارية يليق بمكانته وقيمته الفنية العملاقة، وامتنانا وعرفانا بما قدمه من إثراء للفن المصري والعربي على حد سواء ، وتسلمه نجلاه عمرو محمود ياسين، ورانيا محمود ياسين.











كما وجهت أسرة الفنان الراحل، الشكر لوزيرة الثقافة، على تكريمها له ولتقديرها لعطاءاته، وعبروا عن امتنانهم الكبير بقيمة هذا التكريم بالنسبة لهم ولمحبيه.











وتضمنت الاحتفالية العرض المسرحي "الحلم" كتابة عمرو محمود ياسين وإخراج ناصر عبد المنعم، وشارك في بطولته الفنانين، أشرف عبد الغفور، سوسن بدر، محمد رياض، مفيد عاشور، وتعتمد فكرته على استعراض مراحل نشاة وحياة المبدع الراحل محمود ياسين ومسيرته الفنية يحكيها الرواة على المسرح، مصحوبة بعرض لقطات فيديو لمجموعة منتقاة من أعماله تتكامل معًا لتجسد مسيرته الفنية والحياتية بالاضافة الى عرضًا لفيلم تسجيلي تناول مسيرة محمود ياسين، وتضمن كلمات العديد من النجوم والمبدعين عن شخصيته وسماته، على صعيد الأسرة والعمل الى جانب عرض فني ضم العديد من الصور الفوتوغرافية للفنان الكبير الراحل والتي تم تطويعها كاستعراض حركي مبهر.









جدير بالذكر أن النجم الراحل محمود ياسين من مواليد مدينة بورسعيد عام 1941 وبدأ شغفه بالمسرح في المرحلة الإعدادية من خلال تجربة (نادي المسرح) وكان حلمه آنذاك أن يقف يوميا على خشبة المسرح القومي، ولذلك انتقل إلى القاهرة للالتحاق بالجامعة وتخرج فى كلية الحقوق عام 1964، بعدها حقق حلمه بالانضمام للمسرح القومي الذي قدم عليه وعلى مسارح الدولة عشرات الأعمال المميزة، الى جانب اعمال سينمائية وتليفزيونية بارزة، وتميز بصوت رخيم وأداء لغوى متفرد ولذلك تولى التعليق والرواية في الكثير من المناسبات الوطنية والرسمية والدينية .