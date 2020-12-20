حسني شتا ينشر صورة جديدة له بصحبة أحمد رزق.. شاهد



نشر الفنان حسنى شتا ، صورة جديدة له من خلال خاصية الاستوري على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".





وظهر حسني شتا في الصورة مع الفنان أحمد رزق مما لفت انتباه الجمهور.





وكان قد نشر الفنان حسنى شتا مقطع فيديو مع الفنانة عايدة رياض وهما يقدمان وصلة رقص خلال تواجدهما فى كواليس مسلسل "اللى ملوش كبير" وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.



وعلق شتا على الفيديو: "العسل كله والفرفشه.. فجأه كده".

والمسلسل بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى واحمد سعيد عبد الغنى وعايدة رياض وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى.



يذكر أيضا أن حسني شتا شارك في مسلسل "هي" تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي، وهو بطولة وفاء عامر، دينا، آيتن عامر، منة فضالي وحسني شتا، أحمد جمال سعيد، حجاج عبد العظيم، هاجر الشرنوبي، محسن صبري.





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