الأرصاد تصدر تحذيرا لسائقي السيارات والمركبات

حذرت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية ، من شبورة مائية على الطرق السريعة والزراعية، تستمر حتى يوم الثلاثاء القادم، وتسبب حجبا في الرؤية الأفقية.





وأضافت إيمان شاكر، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "8 الصبح"، على فضائية "دي إم سي"، أن الشبورة المائية تبدأ في ساعات الصباح الباكر، وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحا مما يتسبب في حجب تام للرؤية، خاصة على محافظات الساحل الشمالي.





وأكدت وكيل مركز الاستشعار عن بعد أنه لا توجد فرص لسقوط أي أمطار، وحتى الثلاثاء المقبل، موضحة أنه بدءا من الأربعاء القادم، تعود فرص سقوط الأمطار، من جديد، على السواحل الشمالية.





ولفتت إلى أنه يوجد استقرار بالبحرين الأحمر والمتوسط، مما يمنح الفرصة الجيدة لممارسة الأنشطة البحرية، وقضاء العطلات مع الأسرة والعائلة.





وأوضحت أن أكثر المدن دفئا، خلال الأيام المقبلة، هي مدينة "جنوب سيناء"، ومناطق جنوب البلاد، بأكملها، حيث تشهد طقسا مستقرا، في الصباح والمساء.

