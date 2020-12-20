إبراهيم عمران يكتب: رسالة لمجلسي الشيوخ والنواب

عزيزي النائب بعد انتهاء ماراثون الانتخابات البرلمانية سواء مجلس الشيوخ أو النواب عليكم أيها النواب عليكم واجبات تجاه الدولة والشعب وخاصة من أعطوكم ثقتهم في تمثيلهم لتحقيق مطالبهم العادلة وكذلك وضع برامج وخطط للنهوض بمستقبل الوطن في كافة المجالات لتحقيق التنمية الشاملة.





عزيزي النائب المنتخب بإرادة الشعب عليك الالتزام بكافة الوعود والبرامج الإصلاحية في برنامجك الانتخابي لكسب ثقة من انتخبوك وعليك الاهتمام يهتموا بقضايا الشباب وخصوصًا خريجي الجامعات وتأمين فرص عمل لهم من خلال إجراء المسابقات السنوية والحد من البطالة واستثمار طاقات الشباب في التنمية والبناء.





عزيزي النائب هناك قضايا هامة ومحورية يجب عليك بمناقشتها أو إيجاد حلول لها ومن أهمها تطوير المناهج والتركيز على القيم الوطنية وتعزيز التربية الأخلاقية والسلوكيات، فضلا عن تطوير المنظومة الصحية والاهتمام بمحدودي الدخل والاهتمام بمناقشة قضايا أهلنا بصعيد مصر مع فتح فرص استثمار في الصعيد لاستغلال طاقات الشباب المهدرة ومراقبة الأسعار وممارسة الرقابة والمحاسبة للحكومة تحت قبة البرلمان.





عزيزي النائب عليك بوضع مقترحات وحلول للمساهمة في العملية الاقتصادية والتنمية بخلق مشروعات استثمارية من خلال وضع خطط مستقبلية للتطوير والتنمية التي تعتمد علي التكنولوجيا الحديثة وثورة المعلومات في كافة مؤسسات الدولة ودعم المواهب والإبداعات في كافة المجالات ودعم العلم الهادف الذي يساهم بكل تأكيد في بناء الدولة الحديثة.





عزيزي النائب عليك الاهتمام بالشباب وطاقتهم من خلال وضع مقترحات لتطوير قدرة الشباب علي البناء والتنمية وخاصة شباب لديه طاقات هائلة من الإبداع والابتكار في كافة المجالات.





عزيزي النائب عليك الاهتمام بالبحث العلمي واستغلال الكوادر العلمية في تحقيق التنمية الشاملة من خلال دعمهم وتنمية قدراتهم من خلال مقترحات وقوانين تساهم بشكل قوي وفعال في تحقيق الثورة العلمية في مصر وتوفير حياة كريمة للعلماء ودعمهم واستغلال علمهم لمصلحة مصرنا الحبيبة.



