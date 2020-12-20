توليفة رائعة .. محمد السيد: سيراميكا كليوباترا أحدث طفرة في الدوري المصري

قال الكاتب الصحفي محمد السيد، بجريدة الأخبار المسائي، إن فريق سيراميكا كليوباترا صعد بقوة وتصدر ترتيب الدوري المصري وقدم أداء رائعا خلال المباريات الأخيرة.





وأضاف "السيد"، خلال استضافته ببرنامج "صباح البلد" والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن السبب الرئيسي في قوة فريق سيراميكا كليوباترا هو الصفقات والتدعيمات والخطة التي انطلق بها فريق سيراميكا كليوباترا الدوري هذا العام.





وأشار إلى أن أداء اللاعبين بسيراميكا كليوباترا شهد مجهود رائع تحسب للقائمين على إدارة الفريق خاصة مع تقديمهم توليفة مختلفة نوعا ما عن باقي الفرق، لافتا إلى أن الجميع أصبح ينتظر مباريات سيراميكا كليوباترا، وأن الجميع يقدر قيمة أداء هذا الفريق.





وذكر أن أداء لاعبي سيراميكا كليوباترا ممتاز وأحدثوا طفرة كبيرة، وينتظرهم تحدى كبير خاصة مع مواجهتهم لفريق بيراميدز وفرق أخرى من العيار الثقيل خلال الفترة المقبلة.



