آداب القاهرة: 47 طالبا بالكلية تقدموا لخوض انتخابات اتحاد الطلاب

قال الدكتور شريف كامل عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، إنه تم توزيع الطلاب المترشحين لانتخابات اتحاد الطلاب على 7 لجان بواقع 47 طالبا.





وأكد "كامل" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أن الكلية ملتزمة بالجدول الذي أعدته وزارة التعليم العالي، من أول بدء العملية الانتخابية وحتى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم يوم الثلاثاء المقبل، مع التشديد التام على الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة، والتزام جميع الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس بها.





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وكانت جامعة القاهرة قد أوضحت أنه سيتم الإعلان عن الكشوف الابتدائية يوم الأحد الموافق 13/12/2020، وتلقي طلبات الطعون يوم الاثنين الموافق 14/12/2020، على أن يتم فحصها يوم الثلاثاء الموافق 15 من نفس الشهر.





ويتم إعلان الكشوف النهائية يوم الأربعاء الموافق 16/12/2020، وانتخابات الجولة الأولى والفرز وإعلان النتائج يوم الأحد الموافق 20/12/2020 وتبدأ انتخابات الإعادة يوم الاثنين الموافق 21 من نفس الشهر، على أن يتم إجراء انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء الموافق 22/12/2020، كما يتم إجراء انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم الاربعاء 23 من نفس الشهر، على أن تتم إجراء انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الجامعة يوم الخميس الموافق 24/12/2020 .



