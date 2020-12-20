ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

آداب القاهرة: 47 طالبا بالكلية تقدموا لخوض انتخابات اتحاد الطلاب

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 10:35 ص
كلية الاداب جامعة
كلية الاداب جامعة القاهرة
Advertisements
احمد الشاهد
قال الدكتور شريف كامل عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، إنه تم توزيع الطلاب المترشحين لانتخابات اتحاد الطلاب على 7 لجان بواقع 47 طالبا.

وأكد "كامل" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أن الكلية ملتزمة بالجدول الذي أعدته وزارة التعليم العالي، من أول بدء العملية الانتخابية وحتى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم يوم الثلاثاء المقبل، مع التشديد التام على الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة، والتزام جميع الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس بها.

اقرأ أيضا:

وكانت جامعة القاهرة قد أوضحت أنه سيتم الإعلان عن الكشوف الابتدائية يوم الأحد الموافق 13/12/2020، وتلقي طلبات الطعون يوم الاثنين الموافق 14/12/2020، على أن يتم فحصها يوم الثلاثاء الموافق 15 من نفس الشهر.

ويتم إعلان الكشوف النهائية يوم الأربعاء الموافق 16/12/2020، وانتخابات الجولة الأولى والفرز وإعلان النتائج يوم الأحد الموافق 20/12/2020 وتبدأ انتخابات الإعادة يوم الاثنين الموافق 21 من نفس الشهر، على أن يتم إجراء انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء الموافق 22/12/2020، كما يتم إجراء انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم الاربعاء 23 من نفس الشهر، على أن تتم إجراء انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الجامعة يوم الخميس الموافق 24/12/2020.

ووجه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، دعوة إلى جميع الطلاب في الجامعات والمعاهد المصرية، للمشاركة الفاعلة في انتخابات الاتحادات الطلابية، مع ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

محمود علم الدين: فتح باب الترشح لانتخابات اتحاد الطلاب يبدأ اليوم

عميد إعلام القاهرة: تشديدات على الإجراءات الاحترازية .. و إقبال كبير على انتخابات اتحاد الطلاب

رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية: إتاحة التقديم لانتخابات اتحاد الطلاب إلكترونيًا

جامعة الدلتا: إقبال كبير على انتخابات اتحاد الطلاب .. وإعلان الأسماء المبدئية الأحد

قبل إعلان القائمة النهائية.. عميد اقتصاد القاهرة يكشف عن أعداد المرشحين لانتخابات اتحاد الطلاب

27 طالبا بكلية الآثار تقدموا للترشح بالانتخابات الطلابية بجامعة القاهرة

ترشيحاتنا

الكويت تسمح بعودة 330 من المعلمين العالقين ممن انتهت إقاماتهم في 5 تخصصات

دار الإفتاء: كلمتان تقيان الإنسان من الابتلاء

صينية شيش طاووق بالخضار في الفرن

شبورة كثيفة وطقس شديد البرودة .. الأرصاد تكشف عن حالة الجو خلال الـ 72 ساعة القادمة

الصين: لا وفيات بكورونا وتسجيل 23 إصابة بينها حالة واحدة بعدوى محلية

جمبرى في الصحراء.. حكاية شاب قناوي حارب البطالة بمزرعة سمك فى قلب الرمال

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل نهاية العام.. أسعار زوتى 2020 في مصر.. صور

إطلالة أنيقة.. تعرف على سعر فستان جميلة عوض في أحدث ظهور لها

بحضور فنانين وسياسيين .. كورال سان جوزيف يقيم حفل ترانيم عيد الميلاد لعام 2020