الأوقاف تعلن أسماء المجموعة 37 من المرشحين لاختبار صرف مكافأة التميز العلمي





من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الأوقاف، عن افتتاح 34 مسجدًا يوم الجمعة المقبل 25 /12/ 2020م، وذلك في 10 محافظات، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه منذ أول سبتمبر 2020م (635) مسجدًا حتى تاريخه.









والمساجد التي سيتم افتتاحها الجمعة المقبل (بإذن الله) هي على النحو التالي:









مديرية أوقاف كفر الشيخ: مساجد الكبير اصف – سيدي سالم شرق، التوحيد – كفر قتة – بيلا، عزبة ميزار – شنو – كفر الشيخ، العقايبة – قرية أبو راية – مركز الرياض غرب.





مديرية أوقاف سوهاج: مساجد خالد بن الوليد – الوقات – طما ، العزيز الرحمن – القبيصات – طهطا، ال عمران الدناقلة – المنشأة، ال هوى الشيخ مرزوق – البلينا، ال جاسر الشيخ زين الدين- طهطا، القبيصي قرية باجا – سوهاج، النيل أولاد خلف – دار السلام، التوحيد مدينة ناصر – سوهاج، الفاروق شطورة – طهطا، الرحمن نجع الشيخ جمعة الأخضر- المراغة، الحرمين – الجبيرات – طهطا، البياع – عرب بخواج- طهطا.





مديرية أوقاف أسيوط: مساجد الدعبيس – قرية شو القنطرة – أبنوب، مسجد الرحمن – قرية بنى محمد الشهابية – أبنوب، مسجد الحسن – الانصار – القوصية غرب، مسجد الساعة – بمدينة اسيوط الجديده – الفتح قبلي، مسجد عباد الرحمن – قرية موشا مركز اسيوط – المركز قبلي.





مديرية أوقاف مطروح: مساجد أولاد دغيم – سيدي عبد الرحمن – إدارة العلمين، نور الإسلام المثلث – الحمام – إدارة الحمام.





مديرية أوقاف الدقهلية: مساجد الإيمان بديمشلت – مركز دكرنس، الحاج سعيد عزبة الحاج سعيد – مركز تمي الأمديد، والنور – العزب – دماص – مركز ميت غمر.





مديرية أوقاف الغربية: السلام – قرية المعتمدية – مركز المحلة الكبرى، ال فتوح – كفر الجنينة – مركز المحلة الكبرى، عزبة الشرقاوي – عزبة الشرقاوي – إبيار – كفر الزيات، الصفا – صرد – مركز قطور، عزبة صالح فريد – عزبة صالح فريد – يوريج – قطور، عزبة الثمانين – عزبة الثمانين – الشين – مركز قطور، عزبة حوض الكتان – عزبة حوض الكتان – الشين – مركز الكتان.





مديرية أوقاف أسوان يفتتح فيها: الزبير بن العوام- قرية دار الهنا –إدفو قبلي، الصحابة – نجع عواض – دراو.





مديرية أوقاف البحيرة، يفتتح فيها: مسجد عزبة صبري تبع زمران النخل – الدلنجات





مديرية أوقاف الجيزة، يفتتح فيها: الكبير – الشنباب – البدرشين ، الرحمن الرحيم – حي الأندلس – جنوب الأحياء – 6 أكتوبر .





مديرية أوقاف جنوب سيناء، يفتتح فيها: حمزة سيد الشهداء – أرض الجمعية – طور سيناء.