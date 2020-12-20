الأوقاف تعلن أسماء المجموعة 37 من المرشحين لاختبار صرف مكافأة التميز العلمي

أعلنت وزارة الأوقاف أسماء المجموعة السابعة والثلاثين من المرشحين لاختبار صرف مكافأة التميز العلمي من المسجلة أسماؤهم من الحاصلين على الماجستير، وذلك يوم الخميس الموافق 24 ديسمبر 2020م في الساعة التاسعة والنصف صباحًا بمسجد النور في العباسية.
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من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الأوقاف، عن افتتاح 34 مسجدًا يوم الجمعة المقبل 25 /12/ 2020م، وذلك في 10 محافظات، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه منذ أول سبتمبر 2020م (635) مسجدًا حتى تاريخه.
والمساجد التي سيتم افتتاحها الجمعة المقبل (بإذن الله) هي على النحو التالي:
مديرية أوقاف كفر الشيخ: مساجد الكبير اصف – سيدي سالم شرق، التوحيد – كفر قتة – بيلا، عزبة ميزار – شنو – كفر الشيخ، العقايبة – قرية أبو راية – مركز الرياض غرب.
مديرية أوقاف سوهاج: مساجد خالد بن الوليد – الوقات – طما ، العزيز الرحمن – القبيصات – طهطا، ال عمران الدناقلة – المنشأة، ال هوى الشيخ مرزوق – البلينا، ال جاسر الشيخ زين الدين- طهطا، القبيصي قرية باجا – سوهاج، النيل أولاد خلف – دار السلام، التوحيد مدينة ناصر – سوهاج، الفاروق شطورة – طهطا، الرحمن نجع الشيخ جمعة الأخضر- المراغة، الحرمين – الجبيرات – طهطا، البياع – عرب بخواج- طهطا.
مديرية أوقاف أسيوط: مساجد الدعبيس – قرية شو القنطرة – أبنوب، مسجد الرحمن – قرية بنى محمد الشهابية – أبنوب، مسجد الحسن – الانصار – القوصية غرب، مسجد الساعة – بمدينة اسيوط الجديده – الفتح قبلي، مسجد عباد الرحمن – قرية موشا مركز اسيوط – المركز قبلي.
مديرية أوقاف مطروح: مساجد أولاد دغيم – سيدي عبد الرحمن – إدارة العلمين، نور الإسلام المثلث – الحمام – إدارة الحمام.
مديرية أوقاف الدقهلية: مساجد الإيمان بديمشلت – مركز دكرنس، الحاج سعيد عزبة الحاج سعيد – مركز تمي الأمديد، والنور – العزب – دماص – مركز ميت غمر.
مديرية أوقاف الغربية: السلام – قرية المعتمدية – مركز المحلة الكبرى، ال فتوح – كفر الجنينة – مركز المحلة الكبرى، عزبة الشرقاوي – عزبة الشرقاوي – إبيار – كفر الزيات، الصفا – صرد – مركز قطور، عزبة صالح فريد – عزبة صالح فريد – يوريج – قطور، عزبة الثمانين – عزبة الثمانين – الشين – مركز قطور، عزبة حوض الكتان – عزبة حوض الكتان – الشين – مركز الكتان.
مديرية أوقاف أسوان يفتتح فيها: الزبير بن العوام- قرية دار الهنا –إدفو قبلي، الصحابة – نجع عواض – دراو.
مديرية أوقاف البحيرة، يفتتح فيها: مسجد عزبة صبري تبع زمران النخل – الدلنجات
مديرية أوقاف الجيزة، يفتتح فيها: الكبير – الشنباب – البدرشين ، الرحمن الرحيم – حي الأندلس – جنوب الأحياء – 6 أكتوبر .
مديرية أوقاف جنوب سيناء، يفتتح فيها: حمزة سيد الشهداء – أرض الجمعية – طور سيناء.