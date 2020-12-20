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التعليم العالي: لا يوجد دولة في العالم تفتح 4 جامعات في وقت واحد إلا مصر.. فيديو

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 10:45 ص
متحدث وزارة التعليم
متحدث وزارة التعليم العالي
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نورهان رأفت
قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم التعليم العالي، إن شكل الاختبارات، بالجامعات، تعتمد على قرارات رؤساء الجامعات، واللجنة العلمية، بكل جامعة، سواء أن كانت "أون لاين"، أو اختبارات ورقية.

وأضاف حسام عبد الغفار، خلال استضافته في برنامج "صباح الورد"، المذاع على فضائية "تن"، أن حجم إنجازات الدولة المصرية، في افتتاح الجامعات، غير مسبوق، معقبا: "مفيش دولة في العالم بتفتح 4 جامعات في وقت واحد".

وأشار "عبد الغفار" إلى أن الدولة المصرية، لا تتوقف فقط، على تطوير الموجود، ولكنها تخلق مسارات جديدة، منها مسارات الجامعات الدولية، والتكنولوجية.

ولفت إلى أن الدولة المصرية، تشهد تطورا كبيرا، في المحتوى العلمي، ولا ترتكز فقط، على بناء الجامعات.

وافتتح الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالأمس، فعاليات الموسم الثالث من "رالي السيارات الكهربائية محلية الصنع"، التي يتنافس فيها 19 فريقًا مصريًا من 19 جامعة للحصول على الجائزة الكبرى، بحضور الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور محمد أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات ولفيف من رجال الصناعة والاستثمار والتعليم العالي، ورؤساء عدد من الجامعات، وذلك بمنطقة أهرامات الجيزة (بانوراما 2).

وأشاد خالد عبدالغفار بمجهودات جميع الفرق المشاركة في البطولة التي حرصت على التدريب لساعات طويلة على يد خبراء في مجال تصنيع وتصميم السيارات الكهربائية، للخروج بمستوى متميز يليق بمستوى طلاب كليات الهندسة، كما أشاد بجهود أكاديمية البحث العلمي وجامعة عين شمس التي ساهمت في نجاح المسابقة، في ظل أزمة فيروس كورونا.

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