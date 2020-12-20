محمد جاد: النائب محمد أبو العينين أصدر تصريحات هامة في مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي

قال محمد جاد، مقدم برنامج "صباح البلد"، إن مصر شهدت أمس، السبت، حدثا هاما وهو مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى الذى شارك فيه رجل الصناعة النائب محمد أبو العينين، والذى ناقش العديد من الملفات الهامة خلال ترؤسه الجلسة العامة.
وأضاف "جاد"، خلال استضافته ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الجلسة العامة التى ترأسها النائب محمد أبو العينين خلال المؤتمر كان أهمها سبل جذب الاستثمارات فى مصر، وأصدر تصريحات غاية فى الأهمية على جميع المستويات.
وأشار إلى أن رجل الصناعة النائب محمد أبو العينين أكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى استطاع أن يخاطب العالم بلغة العصر، وأن ما حققه الرئيس السيسى خلال 6 سنوات لا يمكن إنجازه خلال 20 عاما، لافتا إلى أن مصر تنطلق على المستوى الاقتصادى وبناء اقتصاد قوى والتخطيط للثورة الصناعية الرابعة، وأن حكومة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى استطاعت أن تكسب ثقة الشعب وتقديم رؤية طموح على أكمل وجه.
وانطلقت أمس، السبت، فعاليات مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى السابع "الاقتصاد المصرى إنجازات وتحديات فى ظل جائحة كورونا"، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة مجموعة من الوزراء وهم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وطارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والفريق كامل، الوزير وزير النقل، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالإضافة إلى قيادات الشركات والنائب محمد أبو العينين، رئيس مجلس الأعمال المصرى الأوروبى ورئيس شعبة المستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس إبراهيم العربى، رئيس اتحاد الغرف التجارية، والمهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، وعدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين.