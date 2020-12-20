أدلة جديدة .. دراسة توضح تأثير فيروس كورونا على الدماغ

ووجدت الدراسة ، التي نُشرت في مجلة Nature Neuroscience ، أن بروتين سبايك ، الذي يُصوَّر غالبًا على أنه الأذرع الحمراء للفيروس، يمكنه عبور الحاجز الدموي الدماغي في الفئران.

يشير هذا بقوة إلى أن SARS-CoV-2 ، المسبب لـ Covid-19 ، يمكن أن يدخل الدماغ.





وقال كبير الباحثين ويليام إيه بانكس من جامعة واشنطن في الولايات المتحدة: "إن بروتين السنبلة، الذي يُطلق عليه غالبًا بروتين S1، يملأ الخلايا التي يمكن للفيروس أن يدخلها، وعادة ما يفعل الفيروس نفس الشيء مثل البروتين الملزم".





وحسب موقع "timesofindia"، قال بانكس إن البروتينات الملزمة مثل S1 عادة ما تسبب أضرارًا في حد ذاتها لأنها تنفصل عن الفيروس وتسبب الالتهاب.





وتابع من المحتمل أن يتسبب بروتين S1 في إفراز الدماغ للسيتوكينات ومنتجات الالتهاب".





في الأوساط العلمية ، يُطلق على الالتهاب الشديد الناجم عن عدوى كورونا Covid-19 اسم عاصفة السيتوكين.





يبالغ الجهاز المناعي عند رؤية الفيروس وبروتيناته في رد فعله في محاولته لقتل الفيروس الغازي، يصاب الشخص المصاب بضباب دماغي وإرهاق ومشكلات إدراكية أخرى.





اقرأ ايضا





رأى فريق البحث هذا التفاعل مع فيروس نقص المناعة البشرية وأراد معرفة ما إذا كان الأمر نفسه يحدث مع SARS CoV-2.





وقالت البنوك إن بروتين S1 الموجود في SARS-CoV2 وبروتين gp 120 في HIV-1 يعملان بالمثل، وهي بروتينات سكرية - بروتينات تحتوي على الكثير من السكريات ، وهي السمات المميزة للبروتينات التي ترتبط بمستقبلات أخرى.





يعمل كلا هذين البروتينين كذراع ويد لفيروساتهم عن طريق الإمساك بمستقبلات أخرى، كلاهما يعبر الحاجز الدموي الدماغي و S1، مثل gp120، من المحتمل أن يكون سامًا لأنسجة المخ.







