البحوث الإسلامية: حملاتنا مع التربية والتعليم عالجت الخلل الفكري لطلاب المدارس

بدأت، منذ قليل، فعاليات مؤتمر توقيع بروتوكول تعاون بين الأزهر الشريف ممثلا في جامعة الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية، ووكالة الفضاء المصرية، بحضور كل من الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، والدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب.









وفي كلمته، قال الدكتور نظير عياد، الأزهر التنسيق التام بين مؤسسات الدولة المختلفة وعدم الاقتصار على مؤسسة بعينها ولكن الأزهر يتعاون مع مؤسسات الدولة كافة ويفتح بابه أمام الجميع، ويصدق ذلك هذا اللقاء الذي يؤكد الدور الريادي والمحوري المواكب التطورات من مؤسسة الأزهر الشريف.









وأضاف أن التعاون بين الأزهر ووكالة الفضاء المصرية، يقصد منه تحقيق مراد الله وهو العمل على رفعة صلاح الفرد والمجتمع، وإقامة مجموعة من المؤتمرات، المتنوعة بين البحثية والوعظية.









