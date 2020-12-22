خالد الشناوي يكتب: شيخ الإسلام سيدي إبراهيم الدسوقي

ينتهي نسبه من جهة أبيه للإمام الحسين بن على بن أبي طالب وفاطمة الزهراء بنت المصطفى -صلى الله عليه وآله وسلم.





شيخ الإسلام؛إمام الطريقة؛و مورد أهل الحقيقة؛الحسيب النسيب؛العارف بالله سيدي إبراهيم بن عبد العزيز أبو المجد الدسوقي.

ولد عام 653هـ، الموافق 1255م، بمدينة دسوق وينسب إليها.





- حفظ القرآن الكريم وتفقه على مذهب الإمام الشافعي وعشق الخلوة منذ صغره ودخلها للتعبد وهو ابن 3 سنوات وخرج منها لمريديه وهو ابن 23 عاما وسطع نجمه في العلوم والمعارف وانتشرت طريقته حتى وصل صيته إلى كل أرجاء البلاد، منذ أن ترك الخلوة وتفرغ لتلاميذه.





- أصدر السلطان الظاهر بيبرس البندقداري أمرًا بتعيينه شيخًا للإسلام فقبل المنصب وقام بمهمته، وكان يهب راتبه من هذه الوظيفة لفقراء المسلمين، كما قرر السلطان بناء زاوية يلتقي فيها الشيخ بمريديه يعلمهم ويفقههم في أصول دينهم، وهى مكان مسجده الحالي.

ظل القطب الدسوقي يشغل منصب شيخ الإسلام حتى توفى السلطان بيبرس، ثم اعتذر عنه ليتفرغ لتلاميذه ومريديه.





- لقبه محبيه ببرهان الدين وأبا العينين "عين الشريعة وعين الحقيقة"،وكانت له صلات وثيقة بالقطب الكبير سيدي أحمد البدوي وتبادلًا الرسائل بواسطة مريديهم.





وكان يقول:

"إن ابن العم السيد البدوي هو الأسد الكاظم' .





-حدث صِدام بين الدسوقي والملك الأشرف خليل بن قلاوون بعد توليه حكم مصر، بسبب فرض الحاكم المزيد من الضرائب الغير مبررة على رعايا الدولة، فبعث له الدسوقي رسائل ينصحه فيها ويزجره ويطلب منه الرحمة بالناس وإقامة العدل.





فوشوا بالدسوقي عند السلطان، وأغروه بقتله حتى لا يُحدِث فتنة في البلاد، فبدأوا بإرسال طرد عبارة عن شهد مسموم كهدية من السلطان للدسوقي، فتسلم الدسوقي الهدية ثم جمع فقراء المدينة، وقال لهم:«هذا شهد إن شاء الله تعالى، كُلوه ولا مبالاة بإذن الله».

فأكله الفقراء ولم يؤثر في أحد.





وكثرت الشائعات وأصبحت المسألة مسألة تتعلق بكرامة السلطان وهيبته التي أصبحت في الميزان، فإما أن يقتل الشيخ أو يذله على الأقل، وإما أن يعترف بأنه أقل من أن يخضع أحد رعاياه لسلطانه.





وأرسل السلطان وفدًا من قبله ومعهم سَبَّاع يرافقه سبع يلقي إليه من يغضب عليهم السلطان، ولما وصلوا إلى دسوق وعلموا بأمر الأمير، قصدوا خلوة الشيخ، فلما اقتربوا من خلوته خرج لهم الدسوقي، فهاج الأسد وقطع الطوق من رقبته وذهب شطره، فخشي عليه مريدوه، فطمأنهم قائلًا: «إنه لا يفترس إلا الغافل».

وأثبتن للأولياء الكرامة

ومن نفاها فانبذن كلامه

_جرت أمور بعد ذلك علم منها السلطان أنه وقع في حبائل الوشاة، ورأى السلطان إنه من الأفضل أن يسافر إلى دسوق ليتعذر للدسوقي عما حدث، ثم عرض عليه ما شاء من العقار والمال، فرفض أن يطلب شيئًا لنفسه، وطلب من السلطان أن يترك نصف جزيرة الرحمانية المواجهة لدسوق للفقراء ينفقون منها على مصالحهم، فوافق.

_يٌنسب له مئات الكرامات التي حوتها كثير من الكتب التي سٌطرت عن الدسوقي وسنفرد بعضها في مقال لاحق.

-شارك أتباعه في الحروب الصليبية بأمره وانتشرت طريقته في جميع أنحاء العالم وتجاوز عدد مريديها حاليًا أكثر من 10 ملايين شخص حول العالم وتفرعت منها عشرات الطرق الصوفية.

- لما شعر بدنو أجله، أرسل نقيبه إلى أخيه "أبى العمران شرف الدين موسى" الذي كان يقطن جامع الفيلة بالقاهرة، فأمره أن يبلغه السلام، ويسأله أن يطهر باطنه قبل ظاهره.

ذهب النقيب إلى موسى شقيق القطب الدسوقي، ودخل عليه المسجد وهو يقرأ على طلابه كتاب الطهارة، فأخبره النقيب برسالة أخيه، فلما سمعها، طوى الكتاب وسافر إلى دسوق، فلما وصل وجد أخيه تُوفي وهو ساجد، وكان ذلك عام 696 هـ الموافق 1296 م على أرجح الأقوال،وتوفي وله من العمر 43 عامًا.