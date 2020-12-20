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فن

في ذكرى ميلاد محمد رضا.. تعرف على أسباب حمله لكفن أحمر

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 02:02 م
صدى البلد
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شيرى نبيل
تحل اليوم الأحد 20 ديسمبر، ذكرى ميلاد الفنان الراحل محمد رضا الذي ولد  20 ديسمبر1921، ورحل عن عالمنا 21 فبراير عام 1995.


الفنان محمد رضا من أشهر فناني الكوميديا في السينما المصرية، واشتهر بأداء شخصية المعلم الشعبي بطريقة كوميدية لم يستطع أحد منافسته فيها.

حصل الراحل محمد رضا علي دبلوم الهندسة التطبيقية العليا ثم عين بإحدي شركات البترول بإحدي المحافظات النائية.

حيث استعان بـ"شارب" و"كرش " صناعى فى بداية عمله بعدما طلب المخرجون منه ذلك , لتميزه فى دور "المعلم " و"ابن البلد ".

 فى حياة محمد رضا الكثير من المواقف منها ما رواه الفنان سمير صبرى فى برنامجه الشهير "هذا المساء" عن قصة عشقه لنادى الزمالك وما حدث بينه وبين الفنان صلاح السعدني المعروف بتشجيعه للنادي الأهلي، قائلا "مرة اتغلبنا وكنت متراهن أنا وصلاح السعدني على أن لازم تكون عندنا شجاعة أدبية".

وتابع أنه دخل في رهان مع صلاح السعدني على فوز الزمالك في أحد لقاءات القمة، وعندما انتهت المباراة أحضر قطعة قماش حمراء من منزله ولفها حول جسده، وذهب للقاء صديق له وصلاح السعدني، واندهش أصدقائه من الموقف، فرد قائلا، "جايب كفني على كتفي".

من ناحية أخرى قال أحمد رضا، نجل الفنان محمد رضا إن والده لم يكن يتوقع أن يطلق عليه لقب "معلم السينما المصرية" ، بل إنه كان يظن أن اللقب الأمثل له هو "فتى السينما المصرية"، موضحا أن والده كان يحب قصص الرومانسية والحب.

وأضاف أحمد رضا، خلال لقائه لفضائية "دي إم سي"، أن دوره في مسرحية "زقاق المدق" لنجيب محفوظ، هو كانت السبب وراء لقب "معلم السينما المصرية"، حيث لعب دور تاجر في مسمط.
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