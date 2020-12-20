البنك المصري لتنمية الصادرات EBE يسجل عضوات جمعية سيدات أعمال مصر21 بسجل الموردين

استضاف البنك المصري لتنمية الصادرات بمقره الرئيسي بشارع التسعين بالتجمع الخامس عضوات جمعية سيدات أعمال مصر21 (BWE21)، برئاسة الدكتورة يمنى الشريدي، للتسجيل بسجل الموردين الخاص بالبنك، وذلك إيمانًا من البنك بتشجيع الصناعات المصرية ورائدات الأعمال المصريات.





تقدّمت العضوات بأوراقهن ومستنداتهن للتسجيل بسجل الموردين الخاص بالبنك، وذلك في عدة مجالات، منها على سبيل المثال لا الحصر: المقاولات العمومية وأعمال الديكور والمشغولات المعدنية، والأدوات المكتبية ومهمات المكاتب، وتوريد أجهزة الحاسبات الشخصية والخوادم والطابعات والماسحات الضوئية وماكينات الصراف الآلي ومستلزماتها وصيانتها وتوريد حزم برامج وأنظمة الحاسب الآلي وصيانتها، والمطبوعات ومستلزمات الدعاية والإعلان، وتوريد وتركيب وصيانة الأنظمة والأجهزة، بالإضافة إلى تركيب الأثاث المكتبي وتوريد وصيانة نباتات الزينة، والترجمة والتدريب، فضلًا عن خدمات النظافة الداخلية والخارجية وخدمات توريد مستلزمات النظافة، وكذلك خدمات إدارة البوفيهات والضيافة وخدمات توريد مستلزمات البوفيه، وكذلك في مجال التصميمات والإنتاج الإعلاني والتسويقي ومجالات الاستشارات التسويقية وشركات دراسات وأبحاث السوق وشركات السياحة والشركات المتخصصة في مجالات تنظيم المعارض والمؤتمرات والندوات.





وقد أشادت عضوات جمعية سيدات أعمال مصر 21 بدور الجمعية في مساندتهن ودعمهن وتمكين سيدات الأعمال في تنمية الطلب المحلي والدولي وفتح فرص أكبر للتصدير والاستيراد، وزيادة القدرة التنافسية للشركات الأعضاء فنيًا ومهنيًا وإداريًا، وتطوير البنية الأساسية لمجتمع المعلومات والمعرفة، بالإضافة إلى رفع مساهمة المرأة في التنمية الاقتصادية، والمساعدة على تخطى جميع الصعوبات التي تواجه سيدات الأعمال.





وأشادت عضوات الجمعية أيضًا بدورالبنك في تشجيع المنتج المصري ودوره المحوري في تنمية الصادرات المصرية وتيسير وصول المنتج المصري إلى الأسواق العالمية، من خلال التوسع في تمويل المشروعات التصديرية ومشروعات إحلال الواردات، والقيام بالمشاركة في القروض المشتركة لهذه المشروعات والمساهمة في رؤوس أموالها، حيث تمتد خدمات البنك لتشمل توفير كافة الأدوات التمويلية والمصرفية الأخرى للمصدرين ولكافة عملائه.





من جانبها، أعربت الدكتورة يمنى الشريدي عن سعادتها بالتواصل مع البنك المصري لتنمية الصادرات وتسجيل عدد من سيدات الأعمال العضوات في جمعية سيدات أعمال مصر 21، مؤكدة أن الجمعية تهدف إلى تعزيز مساهمة المرأة في التنمية الاقتصادية وإتاحة فرص متنوعة ومتعددة لسيدات الأعمال من خلال التوجيه الأمثل للطاقة الإنتاجية لسيدات الأعمال وتبنّي البرامج ذات الفائدة المستدامة والفرص والتحديات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والأساليب الحديثة والمساهمة في إتاحة الفرص المناسبة لهن.