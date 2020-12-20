تعرف على البنك الحاصل على جائزة «أفضل علامة تجارية واعدة»

حصل بنك أبوظبي التجاري - مصر (ADCB)، أحد أبرز البنوك العاملة بالسوق المصرية، على جائزة «أفضل علامة تجارية واعدة» من الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب.







تسلم الجائزة إيهاب السويركي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبوظبي التجاري - مصر، على هامش حفل العشاء السنوي الذي انعقد يوم الجمعة، في بيروت، لتقديم جوائز التميز والإنجاز المصرفي لعام 2020، الصادرة عن الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، بحضور عدد كبير من الشخصيات المصرفية البارزة من مؤسسات إقليمية ودولية كبرى.





تأتي هذه الجائزة تقديرًا لجهود بنك أبوظبي التجاري - مصر، والتطورات المتلاحقة التي حققها البنك عن فترة وجيزة بالسوق المصرية، هذا فضلًا عن استراتيجيته التوسعية في السوق، والتي تستهدف تحقيق تقدم ملموس بالصناعة المصرفية خلال الفترة المقبلة عبر الاستفادة من خبرات المجموعة المتميزة بمجال المنتجات والخدمات المصرفية الإلكترونية، وهو ما يسهم في تنفيذ خطط البنك المركزي المصري الهادفة إلى تعزيز فكر الشمول المالي، ودمج كافة فئات وشرائح المجتمع في المعاملات البنكية، وتقليل الاعتماد على تداول الكاش.







جدير بالذكر أن هذا يُعد التكريم الثاني لبنك أبوظبي التجاري - مصر خلال فترة وجيزة لا تتجاوز أربعة أشهر منذ إطلاق علامته التجارية في السوق المصرية؛ حيث كرم اتحاد المصارف العربية البنك خلال فعاليات منتدى «الصناعة المصرفية ومستقبل الخدمات المالية» في شهر نوفمبر الماضي، وتسلم الجائزة إيهاب السويركي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب على هامش فعاليات المنتدى.







كما تعتبر مجموعة بنك أبوظبي التجاري (ADCB)، واحدة من أكثر العلامات التجارية حصولًا على جوائز التميز والابتكار حيث حصلت المجموعة خلال عام 2020 على العديد من الجوائز في هذا الصدد، يأتي في مقدمتها جائزة «المؤسسة المبتكرة لعام 2020 في منطقة الشرق الأوسط» من جوائز جلوبال فاينانس العالمية، والمصممة خصيصًا لتكريم المؤسسات السباقة في إيجاد حلول وأدوات مالية جديدة مبتكرة، بالإضافة إلى حصولها على جائزة «أفضل صفحة رئيسية في موقع إلكتروني» ضمن الدورة الرابعة والعشرين لحفل جوائز ويبي السنوي، التي وصفتها صحيفة "نيويورك تايمز" بأنها أرفع تكريم في مجال المحتوى الرقمي، وتقدمها الأكاديمية الدولية للفنون والعلوم الرقمية.





