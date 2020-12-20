نشرة المرأة.. ماذا يحدث للجسم عند التوقف عن تناول الدهون.. سعر فستان جميلة عوض

نشر موقع صدى البلد مجموعة من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية، في مجالي الصحة والمرأة.
أضرار وخيمة .. ماذا يحدث للجسم عند التوقف عن تناول الدهون؟
يريد الكثير من الأشخاص التخلص من الوزن الزائد واتباع بعض الأنظمة الغذائية الخالية من أي دهون، وعلى الرغم من أن الدهون تؤدي إلى زيادة الوزن، فإنه لا يجب التوقف أو الامتناع عن تناولها تمامًا، لأن هناك دهونا صحية يحتاجها الجسم حتى لا يتعرض لبعض المشاكل الصحية، لذا يجب أن يكون النظام الغذائي متنوعًا وفي هذا السياق كشف موقع brightside، عن بعض الأضرار التي تحدث للجسم عند التوقف عن تناول الأطعمة الغنية بالدهون الصحية، كان أبرزها:
إطلالة أنيقة.. تعرف على سعر فستان جميلة عوض في أحدث ظهور لها
حرصت الفنانة جميلة عوض على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بصور جديدة لها خلال حضورها إحدى الحفلات.
وتألقت جميلة عوض في أحدث ظهور لها بإطلالة من اختيار الإستايسلت إيمان خميس، حيث ارتدت فستانا طويلا ذا أكمام طويلة باللون الأسود اللامع واتسمت أطراف الفستان بالريش مما زاد من جاذبيتها.
تقضي الكثير من الوقت للتخلص من بقع الملابس إليك نصائح وحيل للتخلص من تلك البقع غير المرغوب فيها من الأقمشة يقدمها موقع howstuffworks
يمكن إزالة بقع الصلصة أو شوكولاته من الملابس باستخدام فرشاة أسنان قديمة ومعجون أسنان أبيض عادي، ضعي كمية صغيرة من معجون الأسنان على البقعة، ثم اغمسي فرشاة الأسنان في ماء نظيف واستخدميها لتنظيف البقعة، وكرر هذه العملية حسب الحاجة لمعالجة كل البقع. واشطفي المنطقة واغسلي الملابس كالمعتاد
يصيبك بالجفاف.. تعرف على أضرار استخدام الاستشوار
الاستشوار ومجففات الشعر من أكثر الأدوات الشائعة جدًا بين الفتيات، ولكن الإفراط في استخدام مجفف الشعر كثيرًا أو بطريقة خاطئة يمكن أن يؤدي إلى ظهور العديد من المشاكل في الشعر مثل تجعد وهشاشة الشعر وتلف فروة الرأس.إليك أضرار استخدام الاستشوار
استشاري يحذر من الإفراط في تناول فيتامين سي: يسبب مشاكل صحية
مع بدء الموجة الثانية من فيروس كورونا وزيادة أعداد الإصابات حول العالم، يتجه الكثيرون لتناول المكملات الغذائية والأقراص التي تحتوي على فيتامين سي بهدف الوقاية من الإصابة بـ فيروس كورونا "كوفيد 19".
وعلى الرغم من فوائد فيتامين سي العديد والتصدي للفيروسات إلا أن الدكتور شريف حسين، استشاري القلب والقسطرة، أكد أن الإفراط في تناول المكملات والأقراص الغنية بفيتامين سي للوقاية من فيروس كورونا يتسبب في ظهور العديد من المشاكل التي تؤثر على الصحة بالسلب.