نشرة المرأة.. ماذا يحدث للجسم عند التوقف عن تناول الدهون.. سعر فستان جميلة عوض

يريد الكثير من الأشخاص التخلص من الوزن الزائد واتباع بعض الأنظمة الغذائية الخالية من أي دهون، وعلى الرغم من أن الدهون تؤدي إلى زيادة الوزن ، فإنه لا يجب التوقف أو

الامتناع

عن تناولها تمامًا، لأن هناك دهونا صحية يحتاجها الجسم حتى لا يتعرض لبعض المشاكل الصحية، لذا يجب أن يكون النظام الغذائي متنوعًا و

في هذا السياق كشف موقع brightside، عن بعض الأضرار التي تحدث للجسم عند التوقف عن تناول الأطعمة الغنية بالدهون الصحية، كان أبرزها: