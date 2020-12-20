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محافظات

أول رد فعل من عضوة الشيوخ على واقعة المدرس المتحرش بطفلة بنى سويف

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 12:17 م
محافظة بني سويف
محافظة بني سويف
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محمد عبدالحليم
قالت الدكتورة حنان سليمان عضو مجلس الشيوخ عن محافظة بنى سويف إنها تواصلت  مع  سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم، فى واقعة قيام مدرس بالتحرش بتلميذة من مركز سمسطا، وسألتها عن الإجراءات المتبعة من قبل وزارة التعليم فى واقعة تحرش مدرس بتلميذة فى درس خصوصى وخاصة وأن النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأضافت النائبة فى تصريحها ل"صدي البلد" أن وكيل الوزارة أكدت أنها تنتظر قرار المحكمة فى إدانة المدرس وتطبيق عليه اللوائح المنظمة للمعلمين فى هذا الشأن.

وأشارت إلى أن وكيل الوزارة وعدت بتحويله إلى عمل إدارى بعيدا عن التدريس عقب حكم المحكمة  حال إدانته.

وقالت إن وكيل الوزارة طلبت من أولياء الأمور أن يراعوا أبنائهم فى الدروس الخصوصية وأن يكون هناك أى فرد من الأسرة موجود للمتابعة المستمرة وأضافت قائلة أن الوزارة من جانبها تحقق للطالب جوا علميا مميز لا يحتاج فيه إلى دروس خصوصية. 

وقالت النائبة، إن لديها مشروعا تعليميا ستحاول جاهدة خلال الأيام المقبلة إعداده ليكون جاهزا وتقديمه إلى مجلس الشيوخ لدراسته.
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