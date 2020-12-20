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تعليم

افتتاح فعاليات اليوم العالمي للغة العربية بـ ألسن عين شمس .. تفاصيل

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 12:30 م
ألسن عين شمس
ألسن عين شمس
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باسنتى ناجى - ابانوب نبيل
بدأت اليوم  ندوة الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية بكلية الألسن جامعة عين شمس بحضور كل من الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة ودكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعه والدكتور سلوي رشاد عميد الكلية بكلمة للناطقين بغير العربية من الصين بالترحيب بالحضور وبالمشاركة بكلمة بالندوة.


وقال "محمود" الطالب الصيني المتعلم بالكلية، إن كليه الألسن تسهل عملية التعليم للطلاب الوافدين وتعلم اللغة العربية، لأنها تعد أصعب لغات العالم، فهي لغة القرآن وأهل الجنة، مؤكدا أن الكلية اهتمت بالطلاب لجعلهم يشعرون بالألفة والحب وجعلت مصر الأرض الثانية لهم.

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وتنظم كلية الألسن بجامعة عين شمس، احتفالية كبرى بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، تحت رعاية و بحضور الدكتورمحمود المتيني رئيس الجامعة، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورأيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث، أ.د.هشام تمراز القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،  الدكتورسلوى رشاد عميد الكلية، حيث تستضيف الكلية الدكتور مصطفى الفقي فارس الدبلوماسية المصرية و مدير مكتبة الإسكندرية، خلال افتتاح فعاليات مراسم الإحتفالات العالمية بيوم اللغة العربية بعنوان  "الإسهام العربي المعاصر في الثقافة العالمية"،  بحضور نخبة من أساتذة الجامعة في مختلف التخصصات، كما سيشهد الحضور مراسم إفتتاح القاعات الجديدة بنظام الساعات المعتمدة، وذلك في تمام العاشرة من صباح اليوم الأحد الموافق ٢٠ من ديسمبر بحرم الكلية.
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