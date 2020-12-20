افتتاح فعاليات اليوم العالمي للغة العربية بـ ألسن عين شمس .. تفاصيل

بدأت اليوم ندوة الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية بكلية الألسن جامعة عين شمس بحضور كل من الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة ودكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعه والدكتور سلوي رشاد عميد الكلية بكلمة للناطقين بغير العربية من الصين بالترحيب بالحضور وبالمشاركة بكلمة بالندوة.









وقال "محمود" الطالب الصيني المتعلم بالكلية، إن كليه الألسن تسهل عملية التعليم للطلاب الوافدين وتعلم اللغة العربية، لأنها تعد أصعب لغات العالم، فهي لغة القرآن وأهل الجنة، مؤكدا أن الكلية اهتمت بالطلاب لجعلهم يشعرون بالألفة والحب وجعلت مصر الأرض الثانية لهم.





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