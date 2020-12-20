إقبال كبير من طلاب دار علوم القاهرة في المرحلة الأولى من الانتخابات

شهدت كلية دار العلوم بجامعة القاهرة إقبالا على انتخابات اتحاد الطلاب بالكلية ، حيث تم تقسيم الطلاب على عدة مجموعات وفقًا للجان الموجودة بالكلية.





وأوضح الدكتور عبد الراضي رضوان عميد الكلية خلال جولته التفقدية ، للاطمئنان على سير العملية الانتخابية، أن هناك التزاما كبيرا بالإجراءات الاحترازية المقررة من جانب الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس.









كما أن الكلية تلتزم بالجدول الذي أعدته الجامعة بتوجيهات من وزارة التعليم العالي ، وأوضح عميد كلية دار العلوم أن هناك أكثر من 200 مترشح هذا العام ، مما يدل على تفاعل كبير من جانب الطلاب في الانتخابات .









وكانت جامعة القاهرة قد أوضحت أنه سيتم الإعلان عن الكشوف الابتدائية يوم الاحد الموافق 13/12/2020 ، وتلقي طلبات الطعون يوم الاثنين الموافق 14/12/2020 ، على أن يتم فحصها يوم الثلاثاء الموافق 15 من نفس الشهر.





ويتم إعلان الكشوف النهائية يوم الاربعاء الموافق 16/12/2020 ، وانتخابات الجولة الاولى والفرز وإعلان النتائج يوم الاحد الموافق 20/12/2020 وتبدأ انتخابات الاعادة يوم الاثنين الموافق 21 من نفس الشهر ، على أن يتم إجراء انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء الموافق 22/12/2020 ، كما يتم إجراء انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم الاربعاء 23 من نفس الشهر ، على أن تتم اجراء انتخابات امناء اللجان ومساعديهم على مستوى الجامعة يوم الخميس الموافق 24 /12 /2020.



