لإعادة وجهها الحضاري.. حملات مكثفة للنظافة والتجميل بشوارع وميادين حي شرق مدينة أسيوط

صرح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بأنه تم شن عدة حملات للنظافة والتجميل والتشجير بشوارع وميادين حي شرق مدينة أسيوط لإعادة الوجه الحضاري للشوارع ضمن خطة المحافظة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية خاصة مع اهتمام الحكومة والدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بهذا القطاع الهام، لافتًا إلى أهمية التنسيق بين مسئولي الأحياء والمرافق والمرور وجهاز النظافة والتجميل لتنفيذ حملات النظافة والتجميل ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية وأماكن التجمعات.





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وأشار محافظ أسيوط إلى أن الحملة تم تنفيذها من خلال مشروع النظافة والتجميل التابع للمحافظة حيث تم رفع المخلفات والأتربة من الأرصفة وجوانبها بالطريق الرئيسي المؤدي إلى شارع التحكم المركزي وسوق الباعة الجائلين وشارع الجلاء والمنطقة المحازاة للسكة الحديد ومنطقة فريال والشوارع الفرعية وشارع الحلفاوي خلف محكمة الاستئناف القديمة ورفع القمامة ونظافة مناطق الوليدية وسور مصنع الغزل وتفرعات شارع الجمهورية وكورنيش النيل وطريق حديقة الفردوس وشارعي الهلالي والنميس وميدان أسماء الله الحسنى وطريق الثورة على كورنيش النيل فضلًا عن زرع وتشجير وتهذيب أشجار ببعض الشوارع من بينها زراعة 15 شجرة فيكس بشارع عزت جلال والتحكيم المركزي بمنطقة الحمراء وذلك لإضفاء المنظر الجمالي وتشجيع المواطنين على الحفاظ على نظافة تلك المناطق والشوارع وذلك بمشاركة عمال النظافة وبإستخدام معدات النظافة وسيارات الكنس الآلي تحت إشراف منتصر هريدي نائب مدير المشروع ومروان الشب نائب رئيس حي شرق.







