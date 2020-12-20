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تعليم

عميد ألسن عين شمس: الطلاب الوافدون يقبلون على دراسة اللغة العربية

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 12:34 م
عميدة ألسن عين شمس
عميدة ألسن عين شمس
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باسنتي ناجى - ابانوب نبيل
قالت الدكتورة سلوي رشاد عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، أن الكلية هي الأكثر تعاونا مع الطلاب الوافدين لتعلم اللغات، وبالأخص الطلاب غير الناطقين للغة العربية. 

وخلال كلمتها في الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، توجهت بالشكر للعاملين بقسم اللغة العربية لمجهوداتهم لتميز قسم اللغة العربية، وسعيهم لاعتماد اللغة العربية لغة رسمية بالأمم المتحدة.

وأكدت أن الكلية تحصد عددا كبيرا من الطلاب المتعلمين للغة العربية من بين اللغات الأجنبية.


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ونظمت كلية الألسن بجامعة عين شمس، احتفالية كبرى بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، تحت رعاية و بحضور الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث، د.هشام تمراز القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،  الدكتورة سلوى رشاد عميد الكلية، حيث تستضيف الكلية الدكتور مصطفى الفقي فارس الدبلوماسية المصرية و مدير مكتبة الإسكندرية.

يأتي ذلك خلال افتتاح فعاليات مراسم الإحتفالات العالمية بيوم اللغة العربية بعنوان  "الإسهام العربي المعاصر في الثقافة العالمية"،  بحضور نخبة من أساتذة الجامعة في مختلف التخصصات.
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