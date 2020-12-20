وفد فرعية المهندسين بالإسكندرية في زيارة لمعارض الورق والكرتون والطباعة والتعبئة والتغليف



نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي، ولجنة الصناعة والطاقة برئاسة الدكتور حســن لطفــى، زيارة إلى "معرض PAPER ME ومعرض Tissue ME ومعرض Print2Pack" المنعقدة في الفترة من ١٧ - ١٩ ديسمبر ٢٠٢٠ بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، بمشاركة كبرى شركات صناعة الورق والكرتون والورق الطبي والصحي والأكواب الورقية وصناعة التعبئة والتغليف والطباعة وجهات ومراكز صناعية وعلمية وهيئات حكومية متعددة وبنوك وشركات.









وبحسب بيان، الأحد، جرى استقبال وفد نقابة المهندسين بالإسكندرية وتفقد المهندسين في جولات حرة أجنحة العارضين على مساحة تبلغ ٥٠٠٠ متر مربع تشمل الشركات المتخصصة في مجالات تكنولوجيا صناعة الورق والكرتون والأكواب الورقية والمناديل وغيرها، وكذلك أنماط متنوعة من تكنولوجيا التعبئة والتغليف والطباعة لمختلف الصناعات ومنها الصناعات الدوائية والغذائية، وتضم أجنحة العارضين المستجدات والتطورات في عالم تكنولوجيا صناعة الورق والكرتون والتعبئة والتغليف والطباعة، كما تم عقد العديد من اللقاءات مع ممثلي الشركات العارضة.









وشملت المعروضات مراحل عمليات التصنيع من بداية تصنيع الورق والكرتون حتى تعبئة وتغليف وطباعة المنتجات النهائية، وأنواع وخامات الورق والكرتون وإختيارات تصميمات العبوات والطباعة المناسبة عليها التي تعد من أهم عوامل الجودة الخاصة بالمنتجات.









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كما شملت أيضا أنماط تعبئة وتغليف الأدوية والمستلزمات الطبية وعبوات مستحضرات التجميل التي تعد من القطاعات الهامة في مجال التعبئة والتغليف والطباعة التي تحتاج إلى طرق خاصة في عمليات التعبئة والتغليف للحفاظ على تعقيم وجودة وسلامة الأدوية والمستلزمات الطبية والصحية، والتي زادت أهميتها على مستوى العالم في الفترة الحالية بسبب ما يمر به العالم من مواجهة لفيروس كورونا.









كما تضمنت جولات أعضاء وفد نقابة المهندسين بالإسكندرية التعرف على أحدث وسائل الطباعة التي تحتاجها المُنتجات المختلفة في مجالات اهتمامات المُستهلك والمُنتِج والمُصدر وكذلك أساليب التعبئة والتغليف المتنوعة في إطار تلبية احتياجات ومتطلبات التصدير لتنمية الصادرات المتنوعة، وذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات وتطبيق المعايير الكفيلة بالحفاظ على حماية حقوق المُستهلك في الحصول علي المنتجات بأعلى درجة صلاحية معبأة في مواد تحافظ علي المنتجات وعلى صحة المُستهلك ومسجل عليها بطاقات البيانات الخاصة بالمُنتِجين وتاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية.









جدير بالذكر أن الاستثمارات في قطاع التعبئة والتغليف كبيرة جدا علي مستوي العالم، وتشمل أنواع جديدة من المواد منها مواد معالجة من البلاستيك، والزجاج، والورق.









وفي إطار تنمية القدرات التدريبية والمهارات في مجالات صناعة التعبئة والتغليف وخدماتها، فقد تم تأسيس مراكز تعليمية وتدريبية في مصر والعديد من الدول تشمل منظومة التعبئة والتغليف ومراحل التخزين والنقل والشحن بأنواعه.









كما شارك أعضاء وفد نقابة المهندسين بالإسكندرية في ندوات النقاش بعنوان "الطريق إلى صناعة ورق أكثر تنافسية"، التي شملت العديد من جلسات الحوار قدمها شخصيات متخصصة في مجال صناعة التعبئة والتغليف والطباعة وصناعة الورق والكرتون، ومنها جلسة "تأمين عبوات التغليف للصناعات الغذائية والدوائية"، وجلسة "اعتماد شركات التعبئة والتغليف كموردين للشركات الكبرى"، وجلسة "الخدمات المصرفية المقدمة للشركات الصناعية".







