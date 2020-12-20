بمايوه محتشم .. شاهد شيما صابر في أحدث ظهور لها

وظهرت شيما صابر في الصورة بمايوه " بيبي بلو " أمام حمام السباحة خلال تواجدها بشرم الشيخ، وعلقت على الصورة قائلة: "صيفي لم ينتهي بعد".

وعقد مؤخرًا رامي صبري لاعب الفريق الأول بنادي إنبي، قرانه على الإعلامية شيما صابر الشهيرة بـ "مذيعة الكورة"، وذلك في حفل صغير بإحدى الفيلات في وجود العائلتين.









ويعد رامي صبري قائدًا لنادي إنبي، وشارك معه في الفوز على منافسه مصر المقاصة بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي اقيمت علي ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري .







