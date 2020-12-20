خلال 2020.. إجراء 3 حركات للمحليات استهدفت 265 قياديا.. إحالة رئيس حي حلوان للتحقيق بسبب المخالفات.. والاستماع لمقترحات ومطالب الباعة الجائلين

وزير التنمية المحلية: - يستمع لشكاوى المواطنين وتضررهم من وجود أكوام من القمامة والمخلفات والإشغالات للباعة الجائلين - دراستها مقترحات الباعة الجائلين وسرعة إنهاء إجراءات تسليم باكيات السوق - استغلال المعالم السياحية بالحي مثل الحديقة اليابانية وكابريتاج حلوان بمشاركة المستثمرين - اتخاذ الإجراءات القانونية ضد بعض المقاهي والكافيهات غير الملتزمة بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية









تفقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أداء العاملين بالمحافظات، وتنفيذ جميع التكليفات الرئاسية، خاصة مع الإجراءات الرادعة التى اتخذتها الدولة لضبط أداء المحليات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وكذلك الإجراءات الخاصة بفيروس كورونا ومنع انتشاره.





كما تفقد تطوير وتطهير المحليات وتجديد الدماء، وإعمال مبدأ الثواب والعقاب ومكافئة المجتهد ومجازات المقصر، وهذا ما تحرص عليه أيضا القيادة السياسية، وخلال عام 2020، تم إجراء 3 حركات للمحليات استهدفت 265 قيادة محلية بالمحافظات ما بين تغيير وتعيين ونقل قيادات بالمحافظات.





فى إطار الجولات الميدانية التى يقوم بها اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية للمحافظات لمتابعة وحل شكاوى المواطنين، وتحسين كافة الخدمات المقدمة إليهم تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.





وقام اللواء محمود شعراوي ، يرافقه اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة اليوم بجولة مفاجئة وغير مخططة لعدد من المناطق والشوارع التابعة لحي حلوان بمحافظة القاهرة ، وشاركت في الجولة المهندسة جيهان عبدالمنعم نائبة محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية ولجنة من قطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة.





وبدأت الجولة بمرور اللواء محمود شعراوي ومحافظ القاهرة علي منطقة ميدان المحطة ، و استمع الوزير الى شكاوى عدد من المواطنين وتضررهم من وجود أكوام من القمامة والمخلفات والاشغالات للباعة الجائلين بعدد من الشوارع مما يؤثر علي حركة المشاه والسيارات.





وعلي الفور وجه وزير التنمية المحلية، بسرعة رفع الاشغالات والمخلفات المحيطة بميدان المحطة ، حيث تم الاستعانة بسيارات ومعدات الحي والأجهزة المعنية ورفع المخلفات والاشغالات .





وعقب ذلك تفقد شعراوي وعبدالعال منطقة سوق توشكي الجديد لمتابعة آخر تطورات الأعمال الإنشائية والتطوير والتي تجري بالسوق بالتنسيق بين المحافظة والحي والمجتمع المدني تمهيدًا لنقل الباعة الجائلين الي السوق خلال الفترة القادمة ، كما التقي الوزير والمحافظ مع عدد من الباعة المخصص لهم باكيات في السوق حيث استمع لبعض مقترحاتهم فيما يخص عمليات التسكين ونقلهم للسوق خلال الأيام القادمة حيث وجه شعراوي ، نائبة المحافظ بدراستها وسرعة انهاء إجراءات تسليم باكيات السوق لانهاء ظاهرة الباعة الجائلين المنتشرة بشوارع الحي وعدم السماح بافتراشها من الباعة .





ووجه الباعة الجائلين الشكر الي وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة علي استماعهم للمقترحات ولقاءهم .





وعقب ذلك تفقد اللواء محمود شعراوي ، يرافقه اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة منطقة عزبة الوالدة لمتابعة مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وبعض المشروعات الخدمية الجارية بالمنطقة .





وأشار اللواء خالد عبدالعال إلي أنه يجري التنسيق بين محافظة القاهرة ووزارة النقل للانتهاء من إجراءات إنشاء نفق إضافي موازي بمسافة ٥٠ مترًا أسفل السكة الحديد في إطار البرتوكول الموقع بين الجانبين، بتكلفة ١٥ مليون جنيه للتخفيف علي المواطنين و تحقيق سيولة حركة المرور وتقليل الكثافة علي النفق القديم في تلك المنطقة .





وعقب ذلك تفقد وزير التنمية المحلية سوق عزبة الوالدة ، حيث تلاحظ خروج عدد كبير من الباعة الجائلين خارج السوق للشوارع المحيطة مما يعيق حركة المرور وسير المواطنين ، ووجه شعراوي علي الفور بسرعة رفع الاشغالات والمخلفات بالمنطقة المحيطة بالسوق .





كما تم المرور علي المنطقة المحيطة بسوق عزبة الوالدة وتلاحظ وجود اشغالات خارج السوق بسبب وجود باعة متجولين ، وتم التوجيه علي الفور بازالة الاشغالات ورفع المخلفات الموجودة بالمنطقة .





وشدد اللواء محمود شعراوي على أهمية عدم خروج الباعة المتواجدين خارج السوق لعدم إعاقة حركة المرور بالطريق العام ، مطالبًا بحصر كافة أعداد الباعة الغير ملتزمين وتحذيرهم في حال تكرار خروجهم خارج السوق ، كما طالب شعراوي المسئولين بالحي بتكثيف الحملات لازالة كافة الاشغالات الموجودة بالمنطقة وكذا الاهتمام برفع القمامة علي مدار اليوم ومتابعة السيدة نائبة المحافظ لكافة الملاحظات التي تم رصدها .





وأكد وزير التنمية المحلية علي أهمية سرعة استغلال المعالم السياحية بالحي مثل الحديقة اليابانية وكابريتاج حلوان بمشاركة المستثمرين.





وخلال الجولة أيضًا وجه اللواء محمود شعراوي باتخاذ الاجراءات القانونية ضد بعض المقاهي والكافيهات الغير ملتزمة بتطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية وقرارات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية فيما يخص مواجهة فيروس كورونا بالإضافة إلي تقديم الشيشة.





ووجه اللواء محمود شعراوي، بالتحقيق الاداري مع رئيس الحي نظرًا لحالات المخالفات التي تم رصدها من اشغالات ومخلفات والإهمال فيما يخص عدم تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا .





وأكد وزير التنمية المحلية أن خدمة المواطن تأتى على رأس أولويات واهتمامات الوزارة ، وطالب باستنفار جميع رؤساء الاحياء والمراكز بالمحافظة والتواجد بين المواطنين لسرعة التعامل مع اي شكاوي و تحسين مستوى الخدمات التي تقدم اليهم وعلي رأسها تحسين مستوى النظافة ورفع القمامة أولًا بأول بجانب التواصل المستمر مع المواطنين للاستماع إلى شكواهم وحلها بصورة سريعة .



