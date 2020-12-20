أسود x أسود .. درة تخطف الأنظار في أحدث ظهور برفقة زوجها









تألقت درة في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستانا متوسط الطول وذا أكمام طويلة باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات، ونسقت معه حزام عريض حول منطقة الخصر باللون الذهبي، وقد حملت إطلالتها توقيع دار الأزياء العالمية Valentino.





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وانتعلت درة حذاء غير تقليدي باللون الأسود فيما ارتدت حقيبة يد صغيرة الحجم باللون الأحمر و أكملت إطلالتها بمعطف شتوي أنيق باللون الأسود، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.





أما من الناحية الجمالية، اعتمدت درة على تسريحة شعر من صالون محمد الصغير، ووضعت لها خبيرة التجميل مني الجمال مكياجا جذابا مرتكزا على الأـلوان الترابية الهادئة التي كشفت عن جمال ملامحها.



