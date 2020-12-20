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منوعات

بفيديو ساخر.. إعلامية لبنانية شهيرة تعلن إصابتها بفيروس كورونا

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 12:14 م
صدى البلد
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مريم صليب
أعلنت الإعلامية اللبنانية الشهيرة منى أبو حمزة، إصابتها بفيروس كورونا عن طريق نشر مقطع فيديو لها وعلقت عليه: "أهلا وسهلا كورونا حبابنا". 

وكتبت الإعلامية اللبنانية منى أبو حمزة  عبر حسابها عبر تويتر، تغريدة ساخرة أعلنت من خلالها إصابتها بفيروس كورونا، ونشرت فيديو لها تلقي التحية فيه وكتبت أعلاه "اهلا وسهلا كورونا حبابنا". 

وتفاعل عدد كبير من رواد تويتر ومحبي الإعلامية مع ما كتبته، وانهالت عليها دعوات الشفاء العاجل بداية من ألمع نجوم لبنان والوطن العربي ورواد تويتر المتابعين لها. 

وكتبت الفنانة نجوى كرم  متمنية للإعلامية اللبنانية الشفاء قائلة:" سلامة قلبك منى، إن شاء الله ترجعلك عافيتك وصحتك قريبا " ، و أضافت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم: "سلامة قلبك منى" . 
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