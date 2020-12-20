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محافظات

غلق مقهى مخالف ورفع 181 حالة إشغال طريق بالبحيرة

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 12:40 م
غلق المقاهي المخالفة
غلق المقاهي المخالفة
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أسماء الجنبيهى

نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة، اليوم الأحد، بالتنسيق مع  شرطة المرافق، حملات مكبرة لرفع كافة الإشغالات من الشوارع لتيسير الحركة المرورية وحفاظا علي المظهر الجمالي والحضاري وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.


وأسفرت الحملات التي تم تنفيذها في نطاق مراكز (دمنهور، حوش عيسى، المحمودية، كفر الدوار، رشيد، الدلنجات)، عن رفع 181 حالة اشغال بواقع الآتي :-

- رفع 129 حاله اشغال مابين ثابت ومتحرك وغلق مقهي مخالف للقرارات الوقائية بمدينة دمنهور.

-  رفع 17 حالة إشغال ثابت و متحرك بطريق المحمودية - رشيد إلى جانب ازالة 146  لافته اعلانيه بشارع صبرى القاضى وطريق رشيد - المحمودية خلف المستشفى العام بمركز ومدينة المحموديه.

- رفع 35 حالة إشغال من الشوارع بمركز ومدينة حوش عيسي.

-إزالة إشغالات ولافتات اعلانيه مخالفة بشوارع كفر الدوار والدلنجات.

من جانبه شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة علي استمرار وتكثيف الحملات المرورية اليومية، لرفع كافة الإشغالات المخالفة والمتعدية علي الطريق  لتيسير الحركة المرورية وكذلك غلق المقاهى المخالفه مع التأكيد علي ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الاحتياطات و الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وذلك حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.
 

غلق مقهى مخالف ورفع 181 حالة إشغال طريق بالبحيرة
غلق مقهى مخالف ورفع 181 حالة إشغال طريق بالبحيرة
غلق مقهى مخالف ورفع 181 حالة إشغال طريق بالبحيرة
غلق مقهى مخالف ورفع 181 حالة إشغال طريق بالبحيرة
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