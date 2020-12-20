تحويلات مرورية بسبب أعمال إنشائية بكوبرى الفردوس في القاهرة

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة ، وتسيير حركة المرور وذلك تزامنًا مع رفع الكمارات الخرسانية الخاصة بكوبرى الفردوس المستحدث .





وأشار البيان الصادر من وزارة الداخلية إلي ان الأمر الذى يستلزم غلق مسطح الفردوس فى الإتجاه القادم من ميدان العروبة والمتجه لشارع المرور والمأوى الدورانى أسفل كوبرى الفردوس فى الإتجاه القادم من نفق الأزهر وبعض التحويلات المرورية ، وذلك اعتبارا من الساعة 12 ليلًا وحتى الساعة 6 صباحًا خلال الفترة من 19/12/2020م وحتى 26/12/2020.





ويتم تنفيذ التحويلات المرورية على النحو التالي:





القادم من ميدان العروبة إتجاه مناطق أحمد سعيد يسلك يمينًا شارع خلف حديقة الفردوس فشارع أحمد سعيد .









و القادم من نفق الأزهر استكمالا أعلى كوبرى الفردوس والدوران والعودة من المأوى الدورانى أسفل كوبرى العروبة اتجاه نفق الأزهر .





ومن جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.