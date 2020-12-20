انطلاق الجولة الأولى لانتخابات اتحاد الطلاب بجامعة مطروح

أعلن الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح ، اليوم الأحد ، انطلاق الجولة الأولى لانتخابات اتحاد الطلاب بمختلف كليات الجامعة للعام الجامعي 2020 - 2021،.









وأكد رئيس جامعة مطروح ، أنه من المقرر أن تمتد الانتخابات حتى ‪الخميس 24 من ديسمبر‬ الجاري، وتُختتم بانتخابات اللجنة العليا لاتحاد طلاب الجامعة، ومنصب أمين اتحاد طلاب الجامعة ومساعده.





وأكد النجار، أن الجامعة تقف على مسافة واحدة بين جميع الطلاب المرشحين للانتخابات وعددهم 367 طالبًا وطالبةً، داعيًا الطلاب لاختيار من يمثلهم بكل حرية وشفافية.





وشدد رئيس الجامعة، على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، من خلال ارتداء الكمامات الطبية، مراعاة التباعد الاجتماعي، ومنع تكدس الطلاب في اللجان المختلفة، حفاظًا على سلامة الجميع.





واوضح أن الاتحادات الطلابية تهدف إلى تنمية القيم الروحية والأخلاقية والوعي الوطني والقومي بين الطلاب وتعويدهم على القيادة وإتاحة الفـرص لهـم للتعبير المسئول عن آرائهم وبث الروح الجامعية السليمة بين الطلاب،وتوثيق الروابط بينهم وبين أعضاء هيئة التدريس والعاملين.





كما تهدف ايضا الى اكتشاف مواهب الطلاب وقدراتهم ومهاراتهم وصقلها وتشجيعها ونشر وتشجيع تكوين الأسر والجمعيات التعاونية الطلابية ، ودعم نشاطها و نشر وتنظيم الأنشطة الرياضية والاجتماعية والكشفية والفنية والثقافية والارتفاع بمستواها وتشجيع المتفوقين فيها .





يذكر ان اتحاد الطلاب عبارة التنظيم يمارس من خلاله الطلاب مختلف الأنشطه وتشكل الاتحادات الطلابية من طلاب الكليات والمعاهد الجامعية المقيدين بها لنيل درجة البكالوريوس أو الليسانـس والمسددين لرسوم الاتحاد سنويًا.





ويشترط فى من يتقدم للترشيح الى عضوية لجان مجالس الاتحادات أن تتوافر فيه الشروط الآتية:

أن يكون مصرى الجنسية





أن يكون متمتعا بالخلق القويم والسمعة الحسنة





أن يكون طالبا نظاميا مستجدا فى فرقته غير باق للإعادة فيها لأى سبب





أن يكون الطالب قد اجتاز أخر فصلين دراسيين بنجاح.





أن يكون مسددا لرسوم الاتحاد





أن يكون من ذوى النشاط الملحوظ فى مجال عمل اللجنة التى يرشح فيها نفسه





ألا يكون قد سبق أن صدرت ضده أحكام تأديبية





يكون التقدم للترشيح (كتابة) بتحرير نموذج تعده الجامعة لذلك ويقدم طلب الترشيح إلى مكتب رعاية الطلاب بالكلية مقابل إيصال يحمل رقما مسلسلا ولا يجوز للمرشح أن يعدل ترشيحه من لجنة إلى أخرى بعد التقديم بطلب الترشيح.







