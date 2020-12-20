ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

انطلاق الجولة الأولى لانتخابات اتحاد الطلاب بجامعة مطروح

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 12:39 م
رئيس جامعة مطروح
رئيس جامعة مطروح
Advertisements
أيمن محمود
أعلن الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم الأحد ، انطلاق الجولة الأولى لانتخابات اتحاد الطلاب بمختلف كليات الجامعة للعام الجامعي 2020 - 2021،.


وأكد رئيس جامعة مطروح ، أنه من  المقرر أن تمتد الانتخابات  حتى ‪الخميس 24 من ديسمبر‬ الجاري، وتُختتم بانتخابات اللجنة العليا لاتحاد طلاب الجامعة، ومنصب أمين اتحاد طلاب الجامعة ومساعده.

وأكد النجار، أن الجامعة تقف على مسافة واحدة بين جميع الطلاب المرشحين للانتخابات وعددهم 367 طالبًا وطالبةً، داعيًا الطلاب لاختيار من يمثلهم بكل حرية وشفافية.

 وشدد رئيس الجامعة، على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، من خلال ارتداء الكمامات الطبية، مراعاة التباعد الاجتماعي، ومنع تكدس الطلاب في اللجان المختلفة، حفاظًا على سلامة الجميع.

واوضح أن الاتحادات الطلابية  تهدف إلى تنمية القيم الروحية والأخلاقية والوعي الوطني والقومي بين الطلاب وتعويدهم على القيادة وإتاحة الفـرص لهـم للتعبير المسئول عن آرائهم وبث الروح الجامعية السليمة بين الطلاب،وتوثيق الروابط بينهم وبين أعضاء هيئة التدريس والعاملين.

كما تهدف ايضا الى  اكتشاف مواهب الطلاب وقدراتهم ومهاراتهم وصقلها وتشجيعها ونشر وتشجيع تكوين الأسر والجمعيات التعاونية الطلابية ، ودعم نشاطها و نشر وتنظيم الأنشطة الرياضية والاجتماعية والكشفية والفنية والثقافية والارتفاع بمستواها وتشجيع المتفوقين فيها .

يذكر ان اتحاد الطلاب عبارة التنظيم يمارس من خلاله الطلاب مختلف الأنشطه وتشكل الاتحادات الطلابية من طلاب الكليات والمعاهد الجامعية المقيدين بها لنيل درجة البكالوريوس أو الليسانـس والمسددين لرسوم الاتحاد سنويًا.

ويشترط فى من يتقدم للترشيح الى عضوية لجان مجالس الاتحادات أن تتوافر فيه الشروط الآتية:
  أن يكون مصرى الجنسية

  أن يكون متمتعا بالخلق القويم والسمعة الحسنة

  أن يكون طالبا نظاميا مستجدا فى فرقته غير باق للإعادة فيها لأى سبب

  أن يكون الطالب قد اجتاز أخر فصلين دراسيين بنجاح.

  أن يكون مسددا لرسوم الاتحاد

أن يكون من ذوى النشاط الملحوظ فى مجال عمل اللجنة التى يرشح فيها نفسه

ألا يكون قد سبق أن صدرت ضده أحكام تأديبية

يكون التقدم للترشيح (كتابة) بتحرير نموذج تعده الجامعة لذلك ويقدم طلب الترشيح إلى مكتب رعاية الطلاب بالكلية مقابل إيصال يحمل رقما مسلسلا ولا يجوز للمرشح أن يعدل ترشيحه من لجنة إلى أخرى بعد التقديم بطلب الترشيح.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الترشيح للانتخابات الطلابية.. جامعة عين شمس: إجراءات احترازية مشددة.. لجان يترأسها وكلاء الكليات.. وشروط يجب أن تتوفر في الطلاب

لا ينتمي للإخوان .. شروط الترشح في انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات

انطلاق مارثون انتخابات الاتحادات الطلابية بـ جامعة المنيا

تزامنًا مع انطلاق انتخابات اتحادات الطلاب.. دورها وشروط تشكيلها

عميد "سياسة واقتصاد القاهرة": إقبال كبير على الانتخابات الطلابية بالكلية

شاهد أجواء إقبال طلاب من أجل مصر على ملء استمارات الترشح للانتخابات الطلابية.. صور بجامعة القاهرة

ترشيحاتنا

بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين ثلاثة نواب لرئيس المحكمة الدستورية العليا

ليلى علوي تستمتع بترانيم عيد الميلاد من إحدى الكنائس.. شاهد

سجود السهو .. حكم تكراره وماذا نقول فيه وهل قبل الصلاة أم بعدها؟

أسعار بيجو 3008 موديل 2020/2021 في السوق المصرية

بعد قليل .. الحكم على طفل المرور و3 من أصدقائه بتهمة تعاطي الحشيش

تحذير خطير لـ وزير الصحة البريطاني: السلالة الجديدة من كورونا خرجت عن السيطرة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار بيجو 3008 موديل 2020/2021 في السوق المصرية

شاهد .. BMW E30 ملكة التعديل تواصل تألقها منذ الثمانينيات

بدون موسيماني.. شاهد.. بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى النيجر