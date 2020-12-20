صناعات مصرية 100٪.. جولة بمعرض الأهرام للحرف اليدوية.. فيديو

افتتحت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، فعاليات معرض الأهرام السنوي للحرف اليدوية، والذي يقام في الفترة من 17 حتى 20 ديسمبر الحالي، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، ويستقبل المعرض الزوار يوميًا من الساعة 12 ظهرًا وحتى الساعة 10 مساءً.









وحرصا على إبراز المعالم التراثية واليدوية، تشارك وزارة الشباب والرياضة في المعرض بمنتجات حرفية تابعة لمراكز الشباب على مستوى المحافظات.









ورصدت عدسة "صدى البلد" فعاليات المعرض، والتي شهدت العديد من المنتجات اليدوية التي يقدمها العارضين، والتي تعد صناعة مصرية 100٪، وتتميز المنتجات بدرجة عالية من الذوق الرفيع الراقي.









قال سمير جابر، صاحب مشروع "وودز" للهاند ميد، إنه يشارك للمرة الثانية بأعماله في المعارض المصرية، بعد مشاركته الناجحة في معرض تراثنا للحرف اليدوية، مضيفا أنه يقدم العديد من المنتجات المصنوعة من الأخشاب مثل البراويز ووحدات الإضاءة وعلب إكسسوارات على أشكال مختلفة.











وقالت تغريد عبد السلام، صاحبة مشروع انتيكات بالخيوط، إنها سعيدة بالإقبال الملحوظ على منتجاتها في المعرض، وتقدم أشكالا متنوعة لوحدات إضاءة مصنوعة من الخيوط الملونة التي تتخذ مسارا عشوائيا لينتج عنها شكل دائري بداخله مصباح.









وأكدت صاحبة مشروع "بنت الشافعي" للمنتجات اليدوية من خامات الجلود، أن شغفها في الحياة هو صناعة المنتجات اليدوية التي لا مثيل لها، وتستخدم جلود الحيوانات المختلفة، وتبدأ بتقطيعه وتشكيله بتصميمات مختلفة، ثم تدخل عليه الخيوط لتنتج أشكال واحجام متنوعة من الشنط والمحافظ الجلدية.









وأوضحت كريمة، صاحبة مشروع "خيامية" للأعمال اليدوية، أنها اتجهت لصناعة المنتجات اليدوية بالصدفة، واكتشفت شغفها في المجال، وقررت أن تحول مسارها المهني بعد أن تخرجت في كلية التجارة، وتقدم أيضًا منتجات نحاسية تحاكي التراث العربي بجانب شغل الخيامية.







