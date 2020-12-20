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برلمان

اليوم .. رئيس مجلس الشيوخ يلتقي وزير الزراعة

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 12:44 م
المستشار عبدالوهاب
المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ
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فريدة محمد
يستقبل رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق السيد القصير وزير الزراعة و استصلاح الأراضى.

وفي سياق متصل، تعقد الأمانة العامة لمجلس الشيوخ برنامجًا تدريبيًا يبدأ اليوم و يستمر لمدة اسبوع تحت رعاية المستشار محمود عتمان أمين عام مجلس الشيوخ ،مع الاحتفاظ بتطبيق جميع اجراءات التباعد الاجتماعى.

ويهدف البرنامج إلى تنمية مهارات العاملين بقطاع اللجان بالمجلس و يشمل لمحة تعريفية عن المجلس و اختصاصاته و اجهزته البرلمانية و دور اللجان النوعية به و اختصاصاتها فى اللائحة.

كما يشمل البرنامج لمحة عن إنتخابات هيئة مكاتب اللجان و الأدوات الرقابية التشريعية و الضوابط الفنية لاعداد التقارير البرلمانية.
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