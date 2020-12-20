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الإسكان: هدفنا الوصول لجودة الحياة المطلوبة وسكن لكل المصريين

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 12:21 م
معاون وزير الإسكان
معاون وزير الإسكان
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ريهام فيكتور
قال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان، إن أول مخطط فى العلمين هى محطة تحلية المياه، إلى جانب محطة المياه التي تخدم العاصمة الإدارية بأكملها.


وأضاف وليد عباس، خلال برنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز": "نسعى لتوفير الخدمة التي تجذب المواطنين إلى جانب المواصلة التي  يحتاجها المواطن لأي مدينة أخرى".


وتابع: "إننا نحاول التخلص من فكرة البطالة وتوفير فرص عمل جديدة"، لافتا إلى أن هناك إقبالا كبيرا على المدن الجديدة وأصبح هناك اهتمام كبير أيضا بمدن الصعيد منها الأقصر الجديدة وأسيوط وسوهاج.


وأوضح معاون وزير الإسكان: "نتبع الطابع السكنى الذى يتلاءم مع الناس فى كل مدينة، ونسعى لتوفير جميع الخدمات والمرافق اليومية من السوبر ماركت والأسواق والمدارس والمستشفيات وغيرها، وهدفنا الوصول لجودة الحياة المطلوبة وسكن لكل المصريين".


وأكد أنه خلال الست سنوات الماضية تم إنشاء 36 مدينة جديدة، حيث تم البدء في 17 مدينة كمرحلة أولى ووصلت نسبة الإنجاز إلى 86%، منوها إلى أن المدن الجديدة توفر سكنا لأكثر من 3 ملايين نسمة في المرحلة الأولى بمساحة 580 ألف فدان.
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