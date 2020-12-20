برلماني: تمرير قرار البرلمان الأوروبي بأغلبية يؤكد وجود مؤامرة خارجية على مصر

استنكر عبد الوهاب خليل، عضو مجلس النواب، قرار البرلمان الأوروبي في التعليق على الأوضاع الحقوقية في مصر، مشيرًا إلى إنه مسيس ومغالط ويعتمد على مصادر إخوانية ويتماشى مع تيارات معادية للوطن، خصوصًا أن مصر طوال السنوات الماضية حققت شوطًا كبيرًا في مجال التنمية وفي مجال تعزيز حقوق الإنسان والانتصار للقانون.





وقال النائب في بيان، الأحد، إن قرار البرلمان الأوروبي ضد مصر مصيره سلة المهملات، فهذا ما يليق به لأنه موجه ومغالط ومليء بالأكاذيب.





ولفت إلى إن كل ما ذكره البرلمان الأوروبي في بيانه حول حالة حقوق الإنسان في مصر، أمر يتنافى مع الواقع، ويؤكد أن له أهداف خاصة ضد الدولة المصرية.





وأبدى عضو مجلس النواب، دهشته من تمرير القرار، بأغلبية أصوات بلغت 434 من أعضاء البرلمان الأوروبي، في مقابل اعتراض 49 عضوًا، وهو ما يؤكد وجود مؤامرة كبرى على الوطن.





وطالب خليل البرلمان الأوروبي بعدم تنصيب نفسه ‏وصيًا على مصر، والنأي بالبرلمان عن تسييس قضايا حقوق الإنسان لخدمة ‏أغراض سياسية أو انتخابية.





وذكر أنه لن يقبل أحد مصريا ولا عربيا فرض وصاية على مصر أو التدخل في شؤونها لخدمة تيارات إرهابية، ثار ضدها ملايين المصريين قبل سنوات وانتهت حكايتهم.