رئيس جامعة عين شمس: مصر حصلت على المركز الأول لمحو الأمية 2020

قال الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، "كلية الألسن من أقرب الكليات لقلبي، وذلك لحبي الشديد للغات".





جاء ذلك خلال كلمته في احتفالية كلية الألسن بجامعة عين شمس، بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، والتي يتم تنظيمها، تحت رعاية وبحضور الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة.





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وأوضح رئيس جامعة عين شمس، أن الجامعة تسعى دائما لتوفير كل احتياجات الطلاب، ولذلك تسعى الجامعة حاليا لتحويل التعليم لتخريج كوادر تستحق التعامل مع سوق العمل بأعلى المراكز، مشيرًا إلى أن هذه الكوادر من الطلاب المصريين وغير المصريين أيضًا.





وأشار المتيني إلى أن اعتماد اليوم العالمي للغة العربية من قبل منظمة الأمم المتحدة يدل على أهمية اللغة العربية بالنسبة للعالم، واعتبارها لغة أساسية ، ناصحًا جميع المصريين بضرورة اتقان اللغة العربية وتعلم كل مهاراتها.





وأكد المتيني على توفير كل المتطلبات لتعلم اللغة العربية للمصريين وغيرهم.





وعلى جانب آخر صرح رئيس جامعة عين شمس بأن مصر حصلت على المركز الأول في محو الأمية لعام 2020، حيث وصل عدد المواطنين المتعلمين 8 آلاف مواطن مصري وذلك أيضًا في ظل ظروف كورونا التي مرت بها البلاد، لافتا إلى جهود المبذولة من قبل كلية الألسن بالجامعة، وأشار إلى استمرارية تطوير والعمل على مشروع محو الأمية لمساعدة كل المواطنين.