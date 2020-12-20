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رياضة

منتخب الكرة النسائية يواصل استعداداته لمواجهة لبنان مرتين وديا نهاية ديسمبر

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 12:22 م
منتخب النسائية
منتخب النسائية
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يسري غازي
يواصل منتخب مصر تدريباته خلال المعسكر المفتوح، الذي يضم المنتخب الأول للسيدات ومنتخب الآنسات استعدادا لخوض مباراتين وديتين أمام منتخب لبنان.

ويركز الجهاز الفني على النواحي البدنية طبقا للبرنامج الموضوع من قبل عصمت أحمد مخطط الأحمال بالإضافة إلى التركيز على النواحي الفنية لتطوير أداء اللاعبات تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة أحمد رمضان المدير الفني ومصطفى منير المدرب العام وعبد الرحمن عايد المدرب المساعد وعزة أبو الخير المدرب المساعد وباسم خيرت مدرب حراس المرمى.

وحدد اتحاد الكرة موعد إقامة مباراتين وديتين بين منتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 عاما ونظيره منتخب لبنان.

ويستعد منتخب مصر للٱنسات تحت 20 عاما للمشاركة ضمن تصفيات أمم أفريقيا وكأس العالم المقبلة.

وقرر مسؤولو اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة تحديد موعد مباراتي منتخب مصر للكرة النسائية للانسات دون الـ 20 عاما أمام منتخب لبنان يومي الأربعاء 23 ديسمبر الجارى والسبت يوم 26 من الشهر ذاته.

يأتي ذلك بناء علي دعوة اتحاد الكرة المصري للمنتخب اللبناني في إطار استعدادات منتخبنا الوطني لخوض تصفيات الامم الافريقية وكأس العالم.

وشارك احمد رمضان المدير الفني لمنتخب مصر للكرة النسائية وانجي عطية كابتن منتخب السيدات في التصويت فى جوايز الفيفا #TheBest وتحديدا على جوائز السيدات أفضل لاعبة- أفضل حارسة مرمى وأفضل مدرب سيدات.

وجاء تصويت أحمد رمضان كالتالي:
- أفضل لاعبة: ١- سام كير  ٢- لوسي برونز   ٣- ويندي رينار
- أفضل حارسة :  ١- أليسا نايهر    
 ٢- سارة بوحدي    ٣- إيلي رويبك
- أفضل مدرب : ١- لويس كورتيس    ٢- ريتا جوارينو   ٣- إيما هايس

فيما جاء تصويت إنجي عطية كالتالي ..
- أفضل لاعبة : ١- لوسي برونز   ٢- كارولين هانسن    ٣- ديلفين كاسكارينو
- أفضل حارسة : ١- أليسا نايهر     ٢-إيلي رويبك    ٣- سارة بوحدي
- أفضل مدرب : ١- إيما هايس 
  ٢- ريتا جوارينو   ٣- سارينا فايجمان.
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