مدير مستشفى كفر الزيات: نقل مرضى الغسيل الكلوي لقسم آمن للوقاية من كورونا

أعلن الدكتور عبد العال قوزع ، مدير مستشفى كفر الزيات العام التابع لمديرية الصحة بالغربية، اليوم الأحد، نقل وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى كفر الزيات العام من مكانها الأساسي بالدور الثاني بداخل المستشفى، إلى مكان استقبال الباطنة سابقا بالمبني العام في مدخل بوابة مركز الحروق.



















وأوضح مدير مستشفى كفر الزيات العام، أن هذا يأتي في إطار تفعيل الخطة الجديدة لتحويل مبنى المستشفى العام بأكمله كحجر صحي لمرضي فيروس كورونا للمرة الثانية، لافتا إلى أنه تم تجهيز الاستقبال بمحطة مياه كاملة خاصة بوحدة الغسيل الكلوي، وذلك حفاظا على مرضى الفشل الكلوي، وعدم تعرضهم للعدوى كإجراء احترازي ووقائي من فيروس كورونا المستجد.







