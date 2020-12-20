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محافظات

مدير مستشفى كفر الزيات: نقل مرضى الغسيل الكلوي لقسم آمن للوقاية من كورونا

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 01:31 م
مستشفى كفر الزيات
مستشفى كفر الزيات
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احمد علي
أعلن الدكتور عبد العال قوزع، مدير مستشفى كفر الزيات العام التابع لمديرية الصحة بالغربية، اليوم الأحد، نقل وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى كفر الزيات العام من مكانها الأساسي بالدور الثاني بداخل المستشفى، إلى مكان استقبال الباطنة سابقا بالمبني العام في مدخل بوابة مركز الحروق.




وأوضح مدير مستشفى كفر الزيات العام، أن هذا يأتي في إطار تفعيل الخطة الجديدة لتحويل مبنى المستشفى العام بأكمله كحجر صحي لمرضي فيروس كورونا للمرة الثانية، لافتا إلى أنه تم تجهيز الاستقبال بمحطة مياه كاملة خاصة بوحدة الغسيل الكلوي، وذلك حفاظا على مرضى الفشل الكلوي، وعدم تعرضهم للعدوى كإجراء احترازي ووقائي من فيروس كورونا المستجد.


جدير بالذكر أن مستشفى كفر الزيات العام ومستشفى جراحات اليوم الواحد تم تحويلهما بالكامل إلى عزل لحالات كورونا خلال الموجة الأولى في شهر أبريل الماضي، وتم توزيع جميع الخدمات الصحية والغسيل الكلوي بالمستشفى على الوحدات الصحية ومستشفى إبيار المركزي، واستمرت حتى نهاية الموجة الأولى، وعادت مرة أخرى الخدمات بالمستشفى في منتصف أغسطس الماضي مع تخصيص جزء منها كعزل لحالات كورونا، حتى صدور الخريطة الجديدة بتحويلها مجددا للمرة الثانية كحجر صحى كامل.
مدير مستشفى كفر الزيات: نقل مرضى الغسيل الكلوي لقسم آمن للوقاية من كورونا
مدير مستشفى كفر الزيات: نقل مرضى الغسيل الكلوي لقسم آمن للوقاية من كورونا
مدير مستشفى كفر الزيات: نقل مرضى الغسيل الكلوي لقسم آمن للوقاية من كورونا
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