لخدمة دورات التدريب والتأهيل.. سعفان والغضبان يفتتحان قاعات جديدة بمديرية بورسعيد

افتتح محمد سعفان، وزير القوى العاملة، واللواءعادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، قاعات جديدة بمديرية بورسعيد، وذلك بعد تطويرها.









وتفقد الوزير والمحافظ القاعات الجديدة التي تضم قاعات للاجتماعات والملابس الجاهزة والحاسب الآلي، وتتواكب مع منظومة التحول الرقمي التي تشهدها بورسعيد، وذلك لخدمة دورات التأهيل والتدريب المهني للشباب.









وكان وزير القوى العاملة، دشن في بداية زيارته للمحافظة، أمس السبت، مبادرة "صيادي مصر"، وذلك بمسرح المركز الثقافي في حي الشرق، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، بدعم صغار الصيادين الذين يصل عددهم إلى 50 ألفًا على مستوى الجمهورية، والتي تهدف إلى تقديم الرعاية الصحية والاجتماعية لهذه الفئة من العمالة غير المنتظمة، ليحيوا حياة كريمة تليق بهم وتحقق طموحاتهم وأحلامهم، وكذلك إصدار بوليصة تأمين ضد الحوادث والإصابات للصيادين.







