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محافظات

لخدمة دورات التدريب والتأهيل.. سعفان والغضبان يفتتحان قاعات جديدة بمديرية بورسعيد

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 01:42 م
سعفان و الغضبان يفتتحان
سعفان و الغضبان يفتتحان قاعات جديدة بمديرية بورسعيد
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كتب محمد الغزاوى
افتتح محمد سعفان، وزير القوى العاملة، واللواءعادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، قاعات جديدة بمديرية بورسعيد، وذلك بعد تطويرها. 


وتفقد الوزير والمحافظ القاعات الجديدة التي تضم قاعات للاجتماعات والملابس الجاهزة والحاسب الآلي، وتتواكب مع منظومة التحول الرقمي التي تشهدها بورسعيد، وذلك لخدمة دورات التأهيل والتدريب المهني للشباب. 


وكان وزير القوى العاملة، دشن في بداية زيارته للمحافظة، أمس السبت، مبادرة "صيادي مصر"، وذلك بمسرح المركز الثقافي في حي الشرق، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، بدعم صغار الصيادين الذين يصل عددهم إلى 50 ألفًا على مستوى الجمهورية، والتي تهدف إلى تقديم الرعاية الصحية والاجتماعية لهذه الفئة من العمالة غير المنتظمة، ليحيوا حياة كريمة تليق بهم وتحقق طموحاتهم وأحلامهم، وكذلك إصدار بوليصة تأمين ضد الحوادث والإصابات للصيادين.


ومن المنتظر أن يفتتح الوزير محمد سعفان، وزير القوى العاملة والهجرة، واللواء أركان حرب عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ملتقى التوظيف الأول لجامعة بورسعيد في إطار مشاركة جامعة بورسعيد احتفالات المحافظة هذا العام.


كان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، استقبل صباح أمس الوزير محمد سعفان، وزير القوى العاملة والهجرة، في زيارة رسمية لمدة يومين.


وتبدأ الزيارة بالاستقبال بديوان عام المحافظة، يعقبها التوجه إلى المركز الثقافي ببورسعيد. 


ويأتي الملتقى التوظيفي تحت إشراف الدكتور جلال سالم، نائب رئيس جامعة بورسعيد لشئون التعليم والطلاب والخريجين، وذلك لتوفير فرص عمل بمعظم التخصصات "مهندسين - كيميائيين - محاسبين -  وظائف إدارية " ومهندسين بترول ومعلمين بمختلف التخصصات والوظائف الإدارية فضلًا عن العديد من الوظائف وفرص للعمل للشباب ببورسعيد.
لخدمة دورات التدريب والتأهيل.. سعفان والغضبان يفتتحان قاعات جديدة بمديرية بورسعيد
لخدمة دورات التدريب والتأهيل.. سعفان والغضبان يفتتحان قاعات جديدة بمديرية بورسعيد
لخدمة دورات التدريب والتأهيل.. سعفان والغضبان يفتتحان قاعات جديدة بمديرية بورسعيد
لخدمة دورات التدريب والتأهيل.. سعفان والغضبان يفتتحان قاعات جديدة بمديرية بورسعيد
لخدمة دورات التدريب والتأهيل.. سعفان والغضبان يفتتحان قاعات جديدة بمديرية بورسعيد
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