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محافظات

تحرير 322 محضرا تموينيا فى دمياط

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 01:02 م
محافظة دمياط
محافظة دمياط
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زينب الزغبي
أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط ، برئاسة المهندس سمير عثمان عن تحرير ٣٢٢ محضرا ضد المخالفين خلال الحملات التى شنتها خلال النصف الأول من ديسمبر الجارى.

وتم تحرير ٧٩ محضرا للمخابز لوجود مخالفات منها نقص وزن رغيف الخبز و عدم الالتزام بالمعايير والموازين المقررة والعمل دون ترخيص.

وبالمتابعة الميدانية على الأسواق لمتابعة حركة السلع ، فقد تم تحرير ٢٤٣ محضر لوجود مخالفات تنوعت ما بين عدم الإعلان عن الأسعار وضبط حالات غش تجاري وعدم وجود شهادات صحية وكذا العمل بدون ترخيص، فضلا عن تحرير عدد ٩ محاضر جنح بعد ضبط حالات غش تجارى، هذا وقد تم أيضًا أخذ ١٨ عينة من القمح المُعد للطحن، وعدد ٦ عينة من الذرة المُعدة للطحن و١٢عينة أخرى من النخالة والدقيق ٨٢٪.

وأكدت المديرية، أنها لا تدخر جهدا في المرور و المتابعة على الأسواق و المخابز والمواد البترولية بصفة مستمرة وتنفيذ تعليمات المحافظ للتأكد من توافر السلع التموينية للصرف للبطاقات.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق و المخابز ومستودعات الغاز ، وكذا التأكد من توافر السلع و المواد البترولية بالأسواق ، والتزام المخابز بتوفير الخبز بالمواصفات والموازين المقررة والإعلان عن أسعار على السلع بالأسواق.

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