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حوادث

ضبط مصنع غير مرخص لتصنيع كمامات طبية غير مطابقة للمواصفات بالقليوبية

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 01:14 م
كمامات - ارشيفية
كمامات - ارشيفية
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مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مصنع غير مرخص لتصنيع كمامات طبية غير مطابقة للمواصفات بالقليوبية.


أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين بمديرية أمن القليوبية قيام أحد الأشخاص بإنشاء مصنع "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية لتصنيع الكمامات الطبية المغشوشة والمقلدة من خامات رديئة ومرتجعات الأسواق معاد تدويرها وخامات مجهولة المصدر"بدون مستندات" تدل على شرعية حيازتها أو استخدامها فى ذلك المنتج وعدم موافقة الجهات المعنية عن المنتج، وكذا استخدام علامة تجارية غير مسجلة على أنه وكيل معتمد وطرحها بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح بطرق غير مشروعة.


عقب تقنين الإجراءات تم ضبط مالك المصنع وعُثر بداخل المصنع على "10 ماكينات تصنيع كمامات – كمبروسر هواء – نحو 240 ألف كمامات طبية "منتج نهائى" وتحت التجهيز".


بمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


ويأتي ذلك فى إطار الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" واضطلاع وزارة الداخلية بالتعاون مع جميع مؤسسات الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، واستمرارًا للجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها، خاصةً الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص واستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.
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