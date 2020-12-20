متلبسين بأسلحة نارية ومخدرات.. ضبط 3 عناصر إجرامية خطرة في الجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 من العناصر الإجرامية الخطرة وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة وأسلحة نارية وذخائر.









وأكدت تحريات ومعلومات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بقطاع الأحوال المدنية والإدارة العامة لمباحث الجيزة، قيام "عاطل - سبق اتهامه في قضية سرقة وسائل نقل - مقيم بدائرة مركز شرطة ساقلتة بسوهاج - مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في حكم قضائي صادر ضده بالإعدام في قضية قتل عمد)، بانتحال صفة (خاله) واختبائه بأحد المنازل بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة وبرفقته شقيقيه (أحدهما مطلوب التنفيذ عليه في 6 أحكام قضائية صادرة ضده من بينهم حكمين بالإعدام وحكم بالسجن المؤبد، والآخر مطلوب التنفيذ عليه في حكمين قضائيين صادرين ضده أحدهما بالإعدام في قضايا "قتل – قتل عمد – سلاح ناري".









وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم وبحوزتهم "3 مسدسات - 2 فرد رصاص - فرد خرطوش - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - عدد من الأقراص المخدرة" بمواجهتهم اعترف الأول بانتحاله صفة خاله للهروب من تنفيذ الحكم الصادر ضده وحيازتهم الأسلحة النارية لتأمين هروبهم والمواد المخدرة بقصد الاتجار.









واتُخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ضبط العناصر الخطرة من المتاجرين في المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية بدون ترخيص.