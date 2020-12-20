على المسرح الصغير.. الأوبرا تحتفل باليوم العالمي للغة العربية

تحتفل دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر باليوم العالمي للغة العربية، وذلك في أمسية لصالون الأوبرا الثقافي تقام في السابعة مساء الأربعاء 23 ديسمبر علي المسرح الصغير.





وتستضيف كلًا من الكاتب أحمد فضل شبلول، الحائز على جائزة الدولة للتفوق في الآداب عام 2019 والإعلامي والشاعر السيد حسن الحائز على جائزة كتارا للشعر ومدير البرامج الثقافية بإذاعة البرنامج العام الى جانب مشاركة نخبه من الكتاب والشعراء هم هشام الدشتاوي، همت مصطفي ، سحر كرم وسامية سلوم واخرون ويديره الفنان امين الصيرفي كما يتم الاحتفاء بذكري وفاة شاعر العامية الكبير احمد فؤاد نجم .





يتخلل الصالون فقرة غنائية تقدمها الفنانة فرح بسمه ويدور الحوار حول الاشكال الابداعية المكونة للغة الضاد ومدى أهمتيها في تكوين الهوية العربية كما يتناول أهم التحديات التي طرأت على اللغة مؤخرًا كاستحداث لغات اخري متداخلة اثرت سلبًا عليها وسبل مواجهتها من قبل المتخصصين والكتاب والادباء .





الجدير بالذكر ان هيئة الامم المتحدة قررت اعتماد اللغة العربية كلغة رسمية ضمن اللغات الست للامم المتحدة في ديسمبر 1973 وتقرر ان يوم اللغة العربية يوم عالمي في اكتوبر 2012 وهو يوم 18 ديسمبر من كل عام.





وكانت قد ‎كرمت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، ثلاثة من أهم مبدعي الترجمة تقديرًا لإسهاماتهم البناءة في مجالات العمل الترجمي، وذلك خلال الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، والذي نظمه المركز القومي للترجمة، برئاسة الدكتور كرمة سامي، وبالتعاون مع دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، وذلك علي المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.





‎وقالت عبد الدايم، إن اللغة العربية تُعد من أهمّ مقومات الهوية، وتعتبر من أهم العوامل التي حافظت على توحيد الأمة من المحيط إلى الخليج، وقدمت العديد من الإسهامات لحفظ التاريخ عبر العصور، ولعبت دورا كبيرا في إثراء الحضارة الإنسانية إضافة إلى قدرتها على التعبير عن العلوم المختلفة، وأوضحت أنها أداة للتعارف والتواصل بين ملايين البشر في العالم، كما أنها تتسم بثبات الجذور، وأكدت أن اللغة العربية هي الأداة الاساسية لإظهار الجوانب المضيئة في حضارة الأمة وتاريخها وثقافتها، والمحور الأساسي لمنظومة الثقافة، ومصدر استقاء المعرفة ونقل الثقافات وتبادل المعارف والخبرات.





‎كما استمعت عبد الدايم، إلي وجهات نظر المترجمين وطموحاتهم وأحلامهم بشأن تطوير حركة الترجمة، ووعدت بتفيذ المتاح منها بما يخدم الحركة الثقافية، ومستهدفات الوطن التنموية في بناء شخصية مصرية متطورة.



