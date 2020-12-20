قوافل صناع الخير تصل مطروح للكشف على مرضى العيون بالمجان

نجحت مؤسسة صناع الخير للتنمية وتحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ، في الوصول بخدماتها الإنسانية لأقصي المناطق الحدودية غرب مصر، حيث نظمت على مدار يومين الأمس واليوم سلسلة قوافل للكشف على مرضى العيون ضمن مبادرة "طاقة نور" بالتعاون مع اللواء خالد شعيب محافظ مرسي مطروح.





وصرح مصطفي زمزم ؛ رئيس مجلس أمناء صناع الخير بأن توجيه خدمات المؤسسة الإنسانية إلى أهالينا سكان واحة سيوة بمرسى مطروح، يأتى ضمن استراتيجية عمل صناع الخير التى تستهدف تقديم خدماتها الانسانية النوعية إلى كل مصرى على أرض مصر بالمجان تماما وبخاصة المناطق شديدة الاحتياج والمناطق الحدودية والتجمعات البدوية والصحراوية وسكان الأودية والنجوع .





وأكد زمزم، أن صناع الخير تستكمل مسيرتها في دعم المناطق الحدودية بتنظيمها قوافل مبادرة طاقة نور بواحة سوية بمرسى مطروح ، حيث سبق لها ومازالت مستمرة في تقديم خدماتها الانسانية النوعية إلى اهالينا في آقاصى الحدود الجنوبية الشرقية في حلايب وشلاتين وفى آقاصى الحدود الجنوبية الغربية في الواحات المصرية في الوادى الجديد، وفى آقاصى الحدود الشرقية في وسط سيناء لأهالينا من سكان الوديان والتجمعات القبلية.

من جانبه، أوضح هانى عبدالفتاح المدير التنفيذى لصناع الخير، أن قافلة طاقة نور من صناع الخير انطلقت منذ صباح أمس لتقديم خدماتها الطبية من توقيع الكشف على عيون الأهالى وتشخيص الاحتياج لنظارات وعمليات وصرف أدوية كل ذلك بالمجان تماما، مؤكدا أنها مستمرة في تقديم خدماتها النوعية على مدار اليوم الأحد.





وأشار إلي القافلة تهدف إلي الحد من أخطار أمراض الشبكية وكافة أمراض العيون وأن قوافل مبادرة طاقة نور تستهدف تقديم خدمات الكشف وإجراء عمليات جراحات العيون بالمجان تمامًا ويتم تنفيذ القوافل مع الأخذ بكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وفق توصيات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.



