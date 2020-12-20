لمواجهة فيروس كورونا.. مصر الخير تقدم 5 أجهزة تنفس صناعي ومستلزمات طبية لمستشفيات عزل بسوهاج

قدمت مؤسسة "مصر الخير"، 5 أجهزة للتنفس الصناعي بالإضافة إلى المستلزمات الطبية المختلفة للأطقم الصحية بمستشفيات العزل بمحافظة سوهاج لحمايتهم ومساعدتهم على تقديم الخدمة الطبية للمرضى على أكمل وجه.











وقالت الدكتورة عفاف الجوهري، رئيس قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير، إن المؤسسة سلمت صباح اليوم، الأحد، 5 أجهزة تنفس صناعي لصالح مستشفى صدر سوهاج ومستشفي حميات سوهاج، وهما مستشفيات العزل بالمحافظة، بالإضافة إلى تسليم مستلزمات طبية عبارة عن 3000 جاون طبي و2000 واقٍ للوجه لاستخدام الأطقم الطبية بالمستشفيات لتوفير حماية لهم من الإصابة.











وأضافت أن مؤسسة "مصر الخير" سبق أن قدمت جهاز تنفس صناعي لمستشفى صدر سوهاج خلال جهود مواجهة الموجة الأولى لفيروس كورونا.









وأوضحت أنه بتسليم أجهزة التنفس الصناعي لمستشفيات العزل بمحافظة سوهاج تكمل مؤسسة مصر الخير تسليم 39 جهاز تنفس صناعي تم تسليمها لمستشفيات العزل لمرضي كورونا في 13 محافظة هي القاهرة والجيزة وبني سويف وأسيوط وسوهاج وقنا والفيوم والغربية والدقهلية وكفر الشيخ والإسكندرية ومرسي مطروح والإسماعيلية، حيث قامت المؤسسة بتسليم 3 أجهزة للتنفس الصناعي لمستشفى حميات العباسية وجهاز لمستشفى القاهرة الجديدة، كما قامت بتسليم 3 أجهزة لمستشفى حميات إمبابة، وأيضا تم تسليم 2 جهاز في مستشفى صدر بني سويف، وتسليم 3 أجهزة للتنفس الصناعي لمستشفى الراجحي الجامعي بمحافظة أسيوط، و6 أجهزة لمستشفيات الصدر والحميات بسوهاج، وأيضا تم تسليم 2 جهاز بمستشفيات صدر وحميات قنا، كما تم تسليم 2 جهاز للتنفس الصناعي بمستشفى العجمي بالإسكندرية، و2 جهاز لمستشفي النجيلة بمرسى مطروح و3 أجهزة لمستشفى حميات الإسماعيلية، وأيضا قامت مصر الخير بتسليم 2 جهاز للتنفس الصناعي بمستشفى كفر الشيخ المركزي، و2 جهاز لمستشفى طنطا الجامعي، و2 جهاز لمستشفى كفر الزيات المركزي بمحافظة الغربية، بالإضافة إلى جهاز تنفس صناعي تم تسليمه لمستشفى دكرنس، و2 جهاز لمستشفى المنصورة المركزي بمحافظة الدقهلية.









